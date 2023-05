Os nenos son os protagonistas do certame escolar polo Día das Letras

OS NENOS e as nenas son os protagonistas dos actos do Día das Letras en Xove, xa que é aos máis pequenos cara a quen vai dirixido o acto principal que se desenvolve na localidade co gallo de conmemorar a xornada de hoxe. Son os escolares do concello, principalmente os do colexio Caselles Rollán e os do IES Illa de Sarón os destinatarios do certame literario e de artes plásticas que se convoca dende a biblioteca "e que ten unha boa aceptación", conta a edil de Cultura, Dolores Meitín.

Unha concelleira que agradece de xeito especial a implicación do profesorado e a dirección de ambos centros, o que contribúe a que os rapaces se animen a concursar escribindo unha poesía ou ben facendo un debuxo ou banda deseñada, traballos cos que poden optar a premios consistentes en material escolar para os gañadores nas diversas categorías, "que lles vén moi ben", di Meitín.

Son continuas as actividades en prol da lingua galega que leva a cabo o Concello de Xove, que preside Demetrio Salgueiro e é nese idioma no que se desenvolven a meirande parte dos actos culturais, para o que se pon o foco en todas as idades con actividades moi diversas nas que o teatro é unha das máis salientables, pero son variadas as propostas para tentar ter unha programación o máis ampla posible. Cando se trata de cousas dirixidas aos nenos e as nenas algunhas delas fanse en horario lectivo para favorecer o acceso de todos os estudantes.

"O noso espírito é conmemorar a lingua todo o ano, porque cremos que é o máis axeitado e son moitas as actividades que facemos tanto culturais coma doutra índole para fomentar, promover ou difundir o noso idioma. Para iso contamos cunha axuda da Xunta ao estar dentro da Rede de Normalización Lingüística", reitera a edil de Cultura, quen recorda que ao marxe das actuacións fixeron outras campañas moi chamativas, como a decoración de escaparatismo en galego non sexista.

É precisamente a variedade de actividades que hai no concello o que levou a que neste ano non se programara ningún acto especial polas Letras, co fin de non solapar o traballo que fan outros colectivos, como é o caso hoxe dun campionato de ximnasia rítmica, que promove a escola municipal de Xove, que actúa de anfitrioa.

Un relevo que tomará o sábado o fútbol, coa presenza de máis de 450 xogadores de alevín, benxamín e prebenxamín, o que supón case o doble de persoas desplazadas dende toda Galicia, pois a xogadores e técnicos son moitos os familiares que os acompañan.

Xornada ademais na que por Xove pasará o Rally de Clásicos de Viveiro, que farán unha parada diante do consistorio e se agarda tamén unha boa previsión de visitantes, con motivo da celebración da Festa das Flores, con mercado, inchables, maxia, cerámica, e moita música. Unha cita promovida pola asociación de festexos Montevelle coa que colabora o Concello, ao igual que coa Medela, que promove para o domingo en Lago a feira cabalar, día en que por Xove pasará unha das probas do campionato de España de ciclismo paralímpico.