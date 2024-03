Nenon tardó menos en bicicleta que en el tren de Feve en ir desde Gijón a Ribadeo

Manuel Carrelo, más conocido como Nenon, un ciclista aficionado del Aerodynamics Academy Cycling Team de Castropol, ha realizado un acto reivindicativo sin quererlo para que las administraciones mejoren las prestaciones de Feve. Nenon recorrió el trayecto entre Gijón y Ribadeo en 4 horas 38 minutos. Lo llamativo de la duración es que tardó menos que el tren de la costa, que puede hacer el mismo recorrido entre cuatro horas y media y seis horas, dependiendo del horario, y así lo puso en sus redes sociales.

Manuel fue con su pareja a Gijón el domingo y, para volver, estuvo mirando los horarios de los trenes y cuánto tardaban, porque le permite viajar en él sin desmontar la bicicleta, no como en los autobuses, pero como daba buen tiempo, decidió ir en la bicicleta. Y después de hacerlo hizo una captura de pantalla de lo que había recorrido, lo que había tardado y los horarios de los trenes del Feve. "Y se lió", dice.

"No lo hice adrede, pero simplemente es para mostrar que esto es un desastre", dice. "No solo los horarios, es que igual ni pasa el tren, o no pasa por la parada donde tú estás", señala. "Ahora en Asturias están todo el día vendiendo lo del Ave y tienen esto como lo tienen", comenta.

Su acción no ha tardado en hacerse viral, y con ella las administraciones tanto asturianas como gallegas deben ponerse las pilas para mejorar este medio de transporte que está muy debilitado.