Negocios de Viveiro afectados por la inundación cerrarán para reformarse a principios de año

Los negocios más afectados por las inundaciones en el centro de Viveiro se plantean cerrar a principios de año, una vez pasadas las campañas de Navidad y rebajas, para reformar los locales en los que deben sustituir suelos, puertas, muebles o pintura. Apuntan que aguantarán hasta entonces para no perderse la que es comercialmente la mejor época del año y minimizar así el “desastre” al que hacen frente desde el domingo por la noche.

Algunos negocios como Keweë o Complementos Luján, en la calle Pastor Díaz, habían logrado reabrir este jueves. La copropietaria de Keweë, Rocío Otero, cifraba las pérdidas, entre mercancía y reforma, en “cerca de 40.000 euros”, de los que solo 9.000 “sin Iva” son de la ropa que perdieron, “o 50 por cento” de la que tenían en la tienda, donde el anegamiento “chegaba ata a rodilla e as partes baixas da roupa colgada absorberon a auga e o lodo”, y también perdieron prendas que tenían en el almacén. En cuanto a los daños del local contaban con “que iba ser só o chan, pero cando veu o perito deu por sinistro os mobles, o pladur... O que pensamos que iba ser unha reforma de tres ou catro días ao mellor nos supón pechar un mes”, lamenta.

Rocío Otero (Keweë): "Estropeouse o 50% da roupa e entre iso, a reposición do chan e o mobiliario as perdas andarán polos 40.0000 euros"

La intención en esta tienda es “salvar o Black Friday e o Nadal, e pechar en febreiro, igual que varios negocios máis”. A la pérdida de los días cerrados y de la mercancía dañada se suma la dificultad para reponer prendas, ya que “a estas alturas as casas xa non serven porque están facendo a campaña de primavera-verán”, por lo que creen que en su caso las rebajas “serán moi poucas ou escasas” por no disponer de muchas prendas de temporada.

En la tienda próxima de Complementos Luján, Lupe Lavandeiras coincidía en que continuaban abiertos porque no podían “perder a campaña de Nadal, e máis despois do que pasou” y que posteriormente cerrarían para acometer la reforma “a finais de xaneiro ou principios de febreiro, porque hai que desfacer as tendas enteiras, levantar o chan, pintar, meter mobles novos...”, citaba la comerciante, cuyo negocio “inundouse moitísimo e agora os mobles están por debaixo danados, as portas hinchadas que nin abren nin pechan, o chan levantado e as paredes teñen humidade”, unos daños a los que suma también pérdidas de mercancía, como “arredor de cen bolsos”, entre otros artículos.

Lupe Lavandeiras (Complementos Luján): "Non podemos perder a campaña de Nadal, e máis despois do que pasou, pero en xaneiro ou febreiro vai haber que levantar toda a tenda"

Lupe Lavandeiras lamenta que la riada les supuso “moita perda” y confía en que la clientela se solidarice y apueste por comprar ahora más que nunca en el comercio de la ciudad, que este viernes continúa con su campaña de Black Friday. “A ver se teñen un pouco de empatía e nos botan unha man, porque estamos tocados”, decía emocionada.