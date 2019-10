Negocios y vecinos de Burela respaldan este jueves la concentración de Alcoa

Comerciantes y vecinos de Burela avanzan su intención de volcarse este jueves con la concentración que convoca el comité de empresa de Alcoa a las ocho y media de la tarde en la Praza do Concello, a la que se unen por la importancia "vital" de la industria aluminera también para esta localidad.

"Se pecha Alcoa creo que A Mariña vai quedar anulada de todo", comenta desde El Bazar de Tere Teresa Murados, quien apunta que asistir a la concentración "é o menos que se pode facer" y que ojalá estuviera en su mano "facer máis, estaría disposta a pechar os días que foran se iso se arranxara", dice.

La comerciante ve en Alcoa un motor fundamental no solo para Burela, sino para toda la comarca, y considera que su hipotético cierre "sería a morte de moitos negocios". Critica además la falta de alternativas, "pechan empresas tódolos días e non se crean outras novas, nin se inviste nin se fai nada e aos autónomos cada vez nolo poñen máis difícil. Non hai nin por parte do Goberno o apoio que tiñamos que ter", lamenta.

Otra empresaria que estará en la Praza do Concello esta noche es Patricia Fariña, propietaria de la peluquería Keops. "É importante que se manteña aberta Alcoa, se non, é algo que nos pode afectar a todos", apunta, al tiempo que recuerda que en la actualidad "debe haber unhas 30 perruquerías en Burela e se o peche afecta a mil traballadores —solo directos— non farían falta tantas, coa metade ou incluso menos chegaría".

En su caso la preocupación es doble ya que su marido trabaja en la planta de Aluminio, en el departamento de Electrolisis en el que hay 32 cubas paradas. "Está preocupado porque é un mal sinal que esas cubas non estean funcionando xa que volver a arrancalas é algo que xera moitísimo gasto", explica.

La Acia anima al cierre simbólico

La Acia de Burela envió cartas a sus socios para animarlos a hacer un cierre simbólico a las ocho de esta tarde "e mesmo que se faga un apagado de todos os escaparates para visibilizar un apagón do comercio da nosa vila" en solidaridad con la situación de Alcoa.



10.000 cartas a Pedro Sánchez

Son las que saldrán desde Burela con destino al presidente del Gobierno en respuesta a la iniciativa de la FCAM, que enviará 5.000.

También responderá a la convocatoria del comité mariñano la responsable de Farmacia O Parque, Sandra Gómez. "Imos cerrar en solidariedade con eles e imos participar na concentración", avanza, ante el hecho de que "realmente A Mariña vive de Alcoa, é moi importante para toda a poboación en xeral e temos que apoialo con todas as nosas forzas".

Sandra Gómez cree que el cierre afectaría a "moitísimos" negocios de la localidad ya que en Burela también vive mucha gente que trabaja en la fábrica y que consume "no comercio ou no sector servizos" burelés. "Aféctanos e moito, esperemos que non peche polo ben de todos", señala.

"Como pechen témolo claro, tería unha repercusión total", dice el propietario de la Cafetería Atrezzo, Luis Jesús Vázquez, Fiskelas, quien considera que el impacto "non sería só en Burela, senón en toda A Mariña, porque Alcoa é importantísima para a comarca", y espera que la amenaza de cierre "sea o bulo de tódolos anos" y finalmente se solucione. En todo caso, apunta que cerrará el local y acudirá a la concentración para respaldar las reivindicaciones del comité.

Sonia Pérez, la propietaria de Tintorería O Parque, también dice que asistirá pues cree que "indirectamente" el cierre de Alcoa haría resentirse a muchos negocios de Burela. "É moita a xente que traballa alí", apunta una empresaria que ve que todo el problema es "cousa de política".

El vecino de Burela Emilio García tampoco faltará en la plaza. "É importante non só para os propios traballadores, senón para toda a zona, e afectaría moitísimo aos negocios porque se falla a xente que pode traer recursos, non hai tendas", reflexiona.