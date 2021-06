Los negocios de imagen personal se empapelan en su nueva protesta

El veto del PSOE a la enmienda aprobada en el Senado para restituir ela lospone en pie de guerra al sector . Desde Viveiro, coordinadora de la plataforma Creer en Nosotros en Galicia, anuncia, una campaña que empieza con el empapelado de sus salones con mensajes de protesta y continuará con nuevas acciones, la primera de ellas una concentración este miércoles frente al Congreso –en la que estará la vivariense– coincidiendo con la

Ángeles Salgueiro traslada la "indignación" por el veto ejercido por la presidenta del Senado, "a instancias do Goberno, declarando a nulidade do sufraxio da enmenda transaccional aprobada polo resto de grupos que baixaba o Ive do 21% ao 10% a partir do 1 de xaneiro de 2022", con lo que esta modificación tributaria no se incluirá en el texto de la citada ley antifraude que se vota el miércoles. "É a primeira vez que se anula unha votación por esta vía nesta lexislatura", denuncia Salgueiro, para quien "é sorprendente o desprezo e o abandono que sofre por parte do Goberno o sector da imaxe persoal, declarado esencial e composto maioritariamente por pequenos negocios que son un piar de traballo esencialmente feminino, novo e autónomo".

Salgueiro recuerda que el Ejecutivo "unha e outra vez" adopta medidas que perjudican "enormemente" a estos negocios, como "esquecer o CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) do sector de aqueles aos que se lles permitía acceder á segunda ronda de Ertes ou excluíndoo do listado de sectores que podían pedir axudas directas polo covid".

Además, todas las asociaciones, patronales, federaciones y plataformas del sector enviaron una carta al presidente Pedro Sánchez para rogarle su "amparo".