Negociaciones a contrarreloj para adjudicar la residencia de Foz

La situación de la residencia de Foz se está tensando al máximo. Los últimos días están siendo de reuniones y negociaciones constantes con el Concello en el centro del conflicto. La empresa que hasta ahora gestionó el centro, Servicios Sociosanitarios de Galicia S.L., filial de Idea, presentó su renuncia a seguir asumiendo la gestión al concluir el contrato y el Concello sigue defendiendo que trabaja "para garantir o servizo da mellor maneira posible", recalcó el alcalde, Fran Cajoto, que añadió que "se explica coa maior das transparencias a situación".

Después de reunirse el lunes con los trabajadores de la residencia, este martes lo hizo con los familiares de los usuarios, a los que les trasladó el compromiso del Concello "para que o servizo non se resinta visto o abandono da empresa". Cajoto también lamentó el uso "de maneira política" de una situación tan delicada como la actual y censuró la recogida de firmas iniciada por algunos familiares de residentes pidiendo "unha reunión con todos os grupos políticos e para que o Concello aceptara as condicións da empresa".

Cajoto asumió las críticas de los familiares que censuraron la falta de agilidad del Concello para afrontar una situación que se desencadenó ya a mediados de diciembre cuando la empresa anunció que dejaría el servicio si no se revisaban las condiciones económicas. "Temos unha consultora traballando no aspecto económico e mañá (por este miércoles) ten que presentar as conclusións, pero entendemos as críticas neste senso porque o prazo non é o máis idóneo". Sin embargo, el alcalde insistió en que el Concello "non pode aceptar unha demanda

económica que pode estar fóra de lugar sen os correspondentes estudos económicos".

Con respecto a la situación en la que está la residencia, Cajoto insistió en que la consultora contratada por el Concello está trabajando en los estudios económicos y en los pliegos de la licitación del nuevo contrato "para sacala o antes posible". "Esperamos que nun prazo de seis ou sete meses, como moito, poida estar adxudicado o novo contrato", aseguró.

Pero mientras el servicio no es adjudicado de nuevo, el Concello está hablando con varias empresas del sector para negociar el hacerse cargo de la residencia en estos meses de transición hasta la adjudicación del contrato. "Faríase un contrato de emerxencia ante unha eventualidade", explicó y subrayó que "os traballadores pasarán a esta empresa por subrogación cos mesmos dereitos que teñen agora".

Y para sacar la nueva licitación es necesario que esté vigente el nuevo convenio que tiene que firmar el Concello con el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade. "Hoxe (por este martes) trasladámoslle ao Consorcio que vamos aceptar o convenio coas modificacións que fixemos para que o servizo siga coa maior das seguridades", dijo Cajoto.

El alcalde, también presidente de la Mancomunidade de Concellos da Mariña, anuló su presencia en Fitur esta semana, donde estaba previsto que presentara la nueva campaña turística para dar solución a esta situación. En su lugar intervendrá la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.