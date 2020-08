La negociación entre el comité de empresa y Alcoa continúa de madrugada

Las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección de Alcoa continúan de madrugada. La multinacional hizo una propuesta a última hora de la tarde y los representantes de los trabajadores, tras analizarla, lanzar su contraoferta. En esos términos continúa una reunión maratoniana que comenzó a las 9.00 horas y que, pasada la medianoche, todavía no había concluido.

Los trabajadores de Alcoa arroparon al comité en la última negociación del Ere celebrada en Lugo. Corearon, frente al recinto, "ni un paso atrás" en el apagado de la electrolisis ni en la pérdida de puestos de trabajo directos y en las auxiliares, exigiendo negociar la venta de la planta.

En torno a las 20.00 horas de esta tarde, los representantes de los empleados salieron en uno de los recesos del encuentro para celebrar que "hay una propuesta nueva" por parte de la multinacional, pero no la desvelaron.

#ÚLTIMAHORA 📹 El comité de empresa sigue debatiendo, a esta hora, la última propuesta de Alcoa para la plantilla de #SanCibrao pic.twitter.com/sfuIkshXOi — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) August 4, 2020

"Estamos valorando entre todos lo que vamos a decir", han comunicado en declaraciones a los medios antes de volver a reunirse en el encuentro que tenía como fin analizar el Ere para despedir a 534 trabajadores, cuya negociación expiraba este martes.

Durante la jornada, a las afueras de la reunión esperaban los trabajadores haciendo presión con gritos y pancartas para que Alcoa cediese a la retirada del Ere.

La negociación comenzó a las 9:15 horas y tuvo un primer receso desde las 14:30 hasta las 16:30 horas, momento en que se reanudó. Al filo de las 22.30 hubo otro receso.

"CUATREROS". Tras la primera tanda de negociaciones, por la mañana, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, acusó a los "cuatreros" de Alcoa de "torpedear el proceso de venta" ante el interés de Liberty House Group por hacerse con el complejo de A Mariña, por lo que "el Gobierno es el que tiene que liderar ahora el proceso y paralizar todo".

#SanCibrao 📹 Continúa la reunión entre el comité y la dirección e Alcoa en Lugo ► Todo apunta a que se prolongará hasta cerca del límite, a la medianoche pic.twitter.com/2oEfpWbGUF — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) August 4, 2020

En todo momento los trabajadores de la fábrica gritado consignas como "As cubas non se paran".

En declaraciones en el receso, Zan ha censurado que Alcoa "está montando un proceso fraudulento" de despido colectivo, "en fraude de ley". "La propia Xunta en el último escrito se lo ha dejado muy claro, que tienen que suspender el proceso y volver a sentarse tanto con el comprador, como con la Xunta y el Gobierno, y poner una solución a esto", razona.

"Tiene que ser el Gobierno el que tenga que coger a estos señores y decirles que hace 20 años se les regaló una fábrica que estaba funcionando al 100% y no la pueden dejar tirada en el suelo y desguazada"

Por ello, considera que es la hora de que actúe el Ejecutivo central para forzar la marcha atrás del Ere. "Tiene que ser el Gobierno el que tenga que coger a estos señores y decirles que hace 20 años se les regaló una fábrica que estaba funcionando al 100% y no la pueden dejar tirada en el suelo y desguazada", avisa.

Así, le dice a Alcoa que "tienen que dejar" la fábrica "como la encontraron, funcionando 100%", "y con viabilidad para que otro si quiere funcionar con ella pueda hacerlo".

"NO NOS VAMOS A MOVER". Sobre la propuesta de Alcoa de modificar el Ere por un Erte hasta 2022, con la hibernación de manera ordenada de las cubas, Zan señalaba que "técnicamente" esa parada ordenada "es muy difícil, por no decir imposible", y "no pueden asegurar que se pueda llevar a cabo".

Además, recuerda que "el comprador lo que quiere es que las cubas estén funcionando". "Si paran las cubas va a pasar igual que le pasa al resto de las plantas", advierte.

"No se puede permitir que vengan los cuatreros a deshacer la industria de este país, eso es inviable", ha recriminado. "De aquí no nos vamos a mover hasta que consigamos una solución", ha clamado José Antonio Zan.