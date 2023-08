Necesita cinco puntos de sutura tras golpearse con un bolardo dañado en Foz

Un hombre sufrió una herida en una pierna en la que necesitó cinco puntos de sutura tras golpearse con un bolardo en mal estado en el Paseo da Ribeira de Foz. "Estaba paseando y noté que algo me daba en la pierna, pero no me di cuenta de que tenía un corte bastante profundo hasta que vi la sangre y la herida abierta", explica el hombre, que acudió al Hospital Público da Mariña para recibir atención.

"Es un peligro porque si se cae un niño las consecuencias pueden ser mucho peores", asegura el afectado que ya comunicó el incidente a la Policía Local, "para que lo cambien porque es una vergüenza que esté así en una zona tan transitada de la localidad y además con mala iluminación".

En este sentido, el alcalde, Fran Cajoto, reconoció que no tenía notificación de que ningún bolardo de aquella zona se encontrara en mal estado, pero aseguró que se procederá a cambiarlo lo antes posible.