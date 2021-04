La necesidad de reformar el puerto deportivo de Foz es una realidad que se han encargado de recordar diversos particulares y colectivos de Foz, como A Ribeira, asociación que defiende los intereses de propietarios de embarcaciones deportivas y de recreo, que urge el dragado de la zona. Una medida que se enmarca dentro de un proyecto más amplio, que incluye la mejora de las condiciones de abrigo, el incremento de las plazas de atraque y mayor seguridad en las instalaciones.

Cuestiones todas ellas, como recuerdan desde la entidad, que figuraban ya en la proposición no de ley "aprobada de forma unánime no Parlamento de Galicia hai dous anos" y que, lamentan, se haya quedado en nada. No por ello "imos desquiciarnos nen rendirnos" y reclaman "sen máis escusas, porque a urxencia é real e necesaria, un cronograma de actuacións para solucionar os graves problemas do peirao Porto Chico de Foz".

Una situación que se remonta a hace años y ya en 2013 se aprobó en el pleno focense instar a la Xunta a hacer el dragado en la zona, conocida como Tupide, "un proxecto impulsado polo Goberno de Feijóo nese mesmo ano e oito despois só podemos falar de abandono e esquecemento", manifestaba el alcalde focense Fran Cajoto esta semana, la misma en que su partido volvía a presentar una proposición no de ley reclamado la reestructuración del puerto y la ampliación de servicios, que fue rechazada por el PP.

"Realmente estas propostas semellan só para xogar coa ilusión da xente, porque agora se rechazou unha nova, desdecindo a de 2019", lamentan desde A Ribeira, donde recuerdan varias de las entrevistas mantenidas con diversos cargos de la Administración comprometiendo su apoyo, "como coa conselleira do Mar, Rosa Quintana, en 2017 o en 2019 con Susana Lenguas, presidenta de Portos de Galicia".

Un organismo este último que el pasado jueves anunció la firma del contrato para la redacción de estudios técnicos y ambientales para el dragado en una treintena de puertos gallegos, entre ellos el focense.