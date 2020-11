La Navidad de Viveiro tendrá su belén gigante

El Concello de Viveiro organiza un año más el tradicional belén Viveiro ante o berce en el atrio de Santa María. "O goberno municipal entendeu dende un primeiro momento que a organización do belén neste 2020 era, se cabe, máis importante que nunca", explicaron desde el Concello, "a pandemia, así como as medidas e restricións derivadas da mesma, están afectando á economía, polo que esta iniciativa era clave para paliar os efectos do contexto sanitario".

El belén vivariense está considerado como uno de los más importantes de Galicia y es un referente de la Navidad gallega y comarcal. Destaca por su belleza, la dimensión de sus piezas y la extensión que ocupa, además de por estar instalado en un enclave histórico y monumental. Desde el Concello destacan que constituye un "importante reclamo turístico e cultural para o municipio e a súa relevancia atrae a unha gran cantidade de visitantes o que supón un impulso económico destacable para a economía local".

Precisamente su papel como dinamizador económico llevó al Concello a adelantar la inauguración del belén a la primera semana de diciembre y a prolongar su apertura hasta después de Reyes. "Dita modificación tivo unha boa acollida xa que, segundo manifestan o comercio e a hostalaría locais, inflúe positivamente na afluencia de veciños e visitantes", aseguran desde el Concello, desde donde destacan que cuentan con la colaboración de la Diputación, que financia íntegramente el montaje, que corre a cargo de la asociación Amigos do Casco Vello.

Así, esta Navidad el belén gigante volverá a ser un atractivo para las fiestas en la ciudad y se espera que, a pesar de las restricciones, sean muchas las personas que se acerquen a disfrutar de él.