El propietario del velero que apareció el sábado encallado en las rocas de la playa de Tixoso, en O Vicedo, ya ha sido localizado por los agentes de la Guardia Civil que se encargan de la investigación de este llamativo y peculiar caso. El navegante, natural de Rusia aunque con residencia en Francia, se encuentra bien, sano y salvo, pero se desconocen las causas que le llevaron a abandonar la embarcación en ese lugar cuando podría haber hecho una parada en el cercano muelle vivariense.

Las extrañas circunstancias del caso provocaron una inspección a fondo del velero Makai, de bandera sueca, por parte del Grupo de Actividades Subacuáticas (Geas) y de los perros de rastreo de sustancias estupefacientes. La revisión se hizo en el muelle comercial de Celeiro, donde quedó atracado y bajo custodia de la Guardia Civil, que precintó el perímetro más próximo. Si los Geas no hallaron vía de agua en el casco, que es de acero, los canes tampoco encontraron drogas ni nada que pudiese hacer pensar que hubiese servido para el transporte de las mismas.

Las especulaciones sobre esa posible actividad se desataron nada más conocerse el lugar donde apareció, debido a que el vecindario indica que antaño se empleaban puntos de ese litoral vicedense para realizar descargas. El puerto de procedencia del velero, en Panamá, podría fácilmente hacer pensar en esa posibilidad. Sin embargo, por ahora no existen pruebas ni indicios de delito que corroboren tal rumorología.

Se ha realizado una inspección a fondo del velero Makai

RUMBO INCIERTO. La embarcación recaló el pasado día 7 en Muxía, donde su patrón, que viajaba solo, señaló que tenía previsto dirigirse hacia Las Bahamas, pero puso rumbo al norte de Lugo, por lo que parece que su intención no era ir al Caribe, como indicó entonces, o bien cambió de opinión.

El caso, que continúa bajo investigación de la Guardia Civil en colaboración con Vigilancia Aduanera, resulta raro, pero además levantó las sospechas de las autoridades. El capitán marítimo de Burela, Fernando Otero, cree que la única infracción que puede atribuírsele en este momento es no haber notificado su propósito de cambiar su itinerario a la administración portuaria. Piensa que el velero pudo llegar hasta Tixoso a motor por la disposición que presentaban sus velas, que estaban recogidas. Añade que el barco está "bien conservado y no muy deteriorado". Además, al no tener vía de agua presume que la que tenía a bordo, que se achicó antes de remolcarlo hasta Viveiro, pudo entrarle al embarrancar.

El velero apareció con comida, restos de basura y equipos electrónicos encendidos, cuyas baterías pueden mantenerlos en funcionamiento hasta un par de días.

OTRO CASO CURIOSO. El hallazgo desató un reguero de especulaciones en las redes sociales por parte de vecinos del municipio vicedense. Primero recordaron el caso de la furgoneta que se despeñó por el acantilado del alto de Moreiras el 20 de abril de 2019 y después mencionaron el barco y en plan sorna, se preguntaron: "Y lo próximo qué será? Una avioneta".

Tanto el velero como la furgoneta aparecieron sin ocupantes, aunque el vehículo estaba aplastado y el barco, sin apenas daños. En ambos casos, los dueños llevaban enseres personales, pero es un misterio cómo acabaron entre las rocas. Se supone que la furgoneta se despeñó y el conductor escaló el acantilado, posiblemente igual que el patrón del velero.