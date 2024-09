Natalia Riego: "La 'llingua' eonaviega necesita un diccionario para asegurar su futuro"

¿Cómo surge la idea de crear un diccionario para el eonaviegu?

Desde el Occidente asturiano era algo que la sociedad llevaba años demandando, tanto a la Academia como al Gobierno asturiano. No hay un criterio único para escribir y la mayoría de las publicaciones lexicográficas existentes son estudios monográficos de un determinado territorio, que en muchos casos están descatalogadas y son de difícil acceso. A mediados de 2021, la Secretaría Llingüística del Navia-Eo creó su comisión lexicográfica con el objetivo de publicar el primer Diccionario Normativo d’eonaviegu. Yo participo en calidad de filóloga especializada.

¿Cómo contribuye un diccionario a fomentar el uso de la lengua?

En primer lugar, evita la pérdida de términos propios, que se están sustituyendo por el léxico castellano. También es una fuente de consulta de dudas y es una publicación necesaria para la escolarización. Actualmente existe la obra El meu primeiro vocabulario na fala, que está bien para dar una base del idioma a los niños de primaria, pero no es suficiente para el nivel de secundaria.

Un tema muy controvertido

La Academia de la Llingua Asturiana diferencia asturiano y eonaviegu, sin embargo otras fuentes hablan del eonaviegu como gallego de Asturias ¿Entonces se trata de un idioma propio o una variedad?

Yo considero que el eonaviegu es una lengua propia con origen en el gallego-portugués, y creo que los hablantes lo sentimos así.

¿Qué diferenciaría este diccionario de otras publicaciones que menciona?

La intención es elaborar un diccionario que abarque la fala en todos los ayuntamientos del Occidente de Asturias en los que se emplea. Del mismo modo que el Diccionariu de la Llingua Asturiana (Dalla), el diccionario de eonaviegu reflejará decisiones sobre la ortografía y la sintaxis de la llingua, que no se encuentran recogidas en ninguna publicación hasta el momento.

Un trabajo muy arduo

Será un proceso lento...

Sí, es mucho trabajo de investigación y de reflexión. Tardará años en ver la luz. Ahora mismo estamos terminando la letra a, pero poco a poco va cogiendo más ritmo. Aunque siempre permaneceremos atentos a las evoluciones de la lengua, que está viva y, por tanto, en cambio constante.

Una vez decidido que se va a crear este diccionario, ¿cuáles son los pasos a seguir?

Se creó una comisión lexicográfica formada por especialistas, aunque la redacción la estamos haciendo Carmen Siñeriz y yo. En la primera fase, recopilamos todos los estudios monográficos existentes, y los confrontamos con el material de recogida directa que nosotros mismos estamos aportando al proyecto. Redactamos las entradas basándonos en las fuentes bibliográficas y diversos estudios. Cuando es posible, situamos en un mapa el punto concreto de la geografía eonaviega en el que se sitúa el vocabulario. Una vez seleccionado, se vuelca en una base de datos, donde está ordenado alfabéticamente para poder hacer la comparativa entre términos.

Una vez seleccionado el léxico, ¿cómo gestionan la redacción de las entradas?

Tomamos como referente el Dalla, que nos sirve de guía para no olvidar ninguna palabra, sobre todo en el caso de neologismos, por ejemplo palabras referidas a la tecnología.

¿Ambos idiomas comparten mucho vocabulario?

Podemos encontrarnos cuatro situaciones. Una es que la palabra exista tanto en asturiano como en eonaviegu, en ese caso construimos la definición de forma paralela, prestando atención a incluir los posibles matices de significado, la ortografía también puede variar, por ejemplo fillu (asturiano) y fiyo (eonaviegu). La segunda es que la palabra aparezca en el Dalla, pero aunque no esté recogida en el eonaviegu, haya constancia de su uso por parte de la sociedad. La tercera es que aparezca en el Dalla pero no esté ni recogida en las monografías de eonaviegu, ni se use, en cuyo caso la obviamos. El último caso es que una palabra no esté recogida en el Dalla, pero sí en las monografías. En este caso la definición se hace partiendo de la información de esas fuentes bibliográficas.

¿Y cuál sería la última fase?

La revisión de todo el trabajo anterior por parte de la comisión lexicográfica, que está formada por miembros de la Secretaría Llingüística del Navia-Eo y por personas designadas por la Secretaría, pero sin relación laboral con la institución. Siguiendo el orden alfabético damos entrada a la palabra, una vez a la semana las encargadas de la redacción ponemos en conjunto el trabajo individual, cuando lo requieren se remite el trabajo realizado. A veces puede ocurrir que surjan palabras de un ámbito muy especializado, que los técnicos desconocen o para las que no hay fuente escrita, en ese caso se acuerda hacer trabajo de campo y contactar con informantes. Las entradas se incorporan siempre que no haya dudas.

Se trata de una lengua minorizada, ¿cómo ve su supervivencia?

El futuro de la lengua no se puede conseguir sin promover el uso entre los hablantes. Para garantizar eso hay que contar con una serie de herramientas que recojan y regulen el uso de la llingua, como este diccionario.