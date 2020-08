"O Naseiro volverá con forza pero agora é necesario extremar as precaucións"

La alcaldesa de Viveiro llamó viernes, en la jornada que debería haber inaugurado su celebérrima romería de O Naseiro, a no bajar la guardia en la lucha contra la propagación del Covid-19. María Loureiro señaló que aunque la Xunta de Galicia da por controlado el brote en A Mariña, el número de casos ha descendido notablemente en el municipio y ya no habrá reuniones del comité clínico todas las semanas, mantendrán el contacto continuo con la gerencia del Hospital da Costa y el centro de salud de Viveiro para conocer la evolución sociosanitaria del virus. En la zona de Viveiro y O Vicedo el número de positivos por coronavirus estaría ahora en 7, según algunas fuentes.

Recuerda que es preciso cumplir estrictamente las medidas de seguridad y que por ello se suspendieron todas las actividades y eventos organizados o celebrados en espacios de titularidad municipal, adoptando precauciones y protocolos. "Dende o goberno municipal continuaremos traballando nesa liña, con mantemento e establecemento das medidas necesarias, ao tempo que se realiza un intenso labor en aras a garantir o seu cumprimento por parte de veciños e visitantes", señalan desde el Concello. En los últimos días la Policía Local levantó varias actas de infracción a la normativa establecida y "continuará realizando estes labores de vixilancia e control necesarios para garantir e preservar a saúde pública".

MENSAJE A LOS ROMEROS. La alcaldesa quiso animar viernes a los romeros que este año no pueden disfrutar de O Naseiro, agradeciendo asimismo la colaboración mostrada por la comisión organizadora.

"Hoxe -por viernes-, como cada ano, teriamos que comezar coas celebracións da Romaxe do Bo Xantar no val do Naseiro, saboreando a nosa gastronomía nun ambiente festivo e cheo de ledicia.Como todos sabedes, este verán non é un verán máis, e a crise sanitaria do coronavirus obríganos a tomar medidas e decisións para preservar a saúde e a seguridade da veciñanza. Agora non podemos celebrar o día do Pulpo como sempre facemos e Naseiro non será un poboado con milleiros de romeiros, pero espero que pasedes unha boa fin de semana coas vosas familias. Pola coincidencia de San Roque en domingo, o luns, 24 de agosto, será festivo local, polo que vos desexo uns días de ledicia e saúde en compañía dos vosos seres queridos", señaló Loureiro.

La regidora añadió que "A Romaría do Naseiro, declarada Festa de Interese Turístico Nacional en 1967 e considerada como unha das máis grandes e de maior tradición de Galicia, volverá con forza, e quero aproveitar estas liñas para agradecer o apoio e a colaboración en todo momento da comisión organizadora. Sen o seu traballo non sería posible celebrar esta festividade, que forma parte do noso acervo cultural. A situación sanitaria a día de hoxe é boa en Viveiro, xa que as autoridades dan por controlado o gromo da Mariña, pero é fundamental extremar as precaucións para reducir o risco de novos contaxios. Grazas a todos! Bo xantar e saúde!".