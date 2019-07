O Naseiro se celebrará pero sin el descenso del río Landro

La Xunta garantiza que se podrá celebrar O Naseiro aunque la fiesta sufrirá cambios con respecto a cómo era hasta ahora. Los de más impacto son la eliminación sin remedio del Descenso Humorístico do Río Landro y la prohibición de instalar casetas o tiendas para pernoctar en una franja de cien metros desde el cauce, aunque esto no afecta a las atracciones ni puestos según matizan los organizadores.

Representantes de la comisión y técnicos de las consellerías de Medio Ambiente e Infraestruturas y del Servizo Provincial de Emerxencias mantuvieron este lunes por la mañana una reunión en la Delegación Territorial de la Xunta en Lugo gestionada por el diputado Jaime de Olano en la que ambas partes mostraron su colaboración para "garantir a continuidade da romaría blindando as máximas condicións de seguridade para os participantes", dice la Xunta.

Según el ente autonómico, la comisión solicitará los permisos para tramitar la autorización del evento y trasladar las recomendaciones de seguridad precisas para evitar daños o riesgos en el espacio natural. "A comisión comprométese a respectar a zona de protección considerada de fluxo preferente, delimitada por unha franxa de cen metros contiguos ao leito fluvial na que está prohibido acampar", explican, de modo que "trasladaranse fóra dese espazo tendas de campaña ou infraestruturas para durmir xa que nesta zona pode concentrarse a auga do río en caso de enchente". Desde la comisión precisan que es el tramo comprendido entre el río y el vial interior de Naseiro, donde estiman que habría unas cuarenta casetas, y aclaran que no afecta a las atracciones o puestos de comida, que en todo caso deberán estar separados al menos cinco metros desde el río, no los quince que se temía la comisión.

Sobre el descenso del río la Xunta dice que no se puede celebrar «para evitar a alteración dos recursos naturais presentes no leito fluvial» y en cumplimiento de la normativa europea vigente, al tratarse de un espacio que está dentro de la Rede Natura 2000. "Non facer o descenso é un desgusto e un cabreo, porque levamos máis de 40 anos facéndoo e agora, dun día para outro, unha multa e a prohibición, cando nunca nos avisaran", comentan los organizadores, que siguen adelante con la fiesta para la que ya tienen las orquestas contratadas, el plan de seguridad en marcha y la petitoria a casas comerciales iniciada.

Xunta y comisión también acordaron reforzar los sistemas de información y advertencia sobre las actividades prohibidas y permitidas en la zona y hacer un seguimiento de las condiciones climatológicas para garantizar la seguridad del evento, sobre todo si existe riesgo de lluvias torrenciales.

PLAN DE INUNDACIONES. La Xunta dice al Concello de Viveiro que la tramitación de esta autorización sería "moito máis sinxela" si hubiese elaborado el plan de emergencias por inundación, obligatorio según la normativa vigente y que la administración autonómica instó a realizar a la local en mayo del año pasado. "Requerimento sobre o que hoxe, máis dun ano despois, non se obtivo resposta", aseveran.

La alcaldesa, María Loureiro, precisa a la Xunta que el plan de inundaciones de O Naseiro ya se presentó hace diez días y que nada tiene que ver con el plan municipal que evalúa los riesgos en todo el ayuntamiento y que contrató a una empresa especializada en noviembre y que "lleva su tiempo".