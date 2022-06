Nanny Rodríguez: "Adiestro a Coco para que interactúe con las personas"

Asentada en Foz desde hace muchos años, Nanny Rodríguez es natural de Madrid y su vinculación con los animales se produjo desde que reside en la localidad mariñana. "Empecé a tenerlos estando aquí, el primero fue a raíz de que mi hija se fue a estudiar a la universidad. El año antes de que se marchase, decidí coger uno para no quedarme sola y hoy no podría estar sin ellos, la verdad. Cuando me murió el mayor, con 15 años, cogí otro".

Ahora tiene dos canes. El mayor es Zeus, un cruce de pequinés que tiene 14 años de edad y que rescató de la protectora local. El más joven es Coco, un mini pincher que adquirió a un criador en Extremadura al surgirle dicha posibilidad. Tiene un año. "Llevo muchos años viviendo con ellos, me han ayudado muchísimo en los momentos más complicados. Mi marido los cuidaba y sacaba a pasear, pero hace tres años me quedé viuda y a su cuidado. Me ayudaron muchísimo, me hacían compañía. Es lo más importante que tengo, junto con mis hijas. Son parte de mi familia, lo son todo en mi vida, no les falta nada, están supercuidados y mimados", explica.

Respecto a las atenciones que les proporciona, apunta que compra el pienso que recomiendan los veterinarios y "les pongo collares especiales que duran siete meses para que no tengan pulgas ni garrapatas. Gasto dinero en ellos, sobre todo en el mayor, que come pienso especial para el hígado, y va al veterinario cada dos por tres, además de ponerles las vacunas o los collares antiparásitos. Esto es sacrificado", comenta sobre esos cuidados.

En Foz cuida dos perros y cree que en la villa tendrían que acondicionar una playa más adecuada que Porto Chico para los canes

Esta focense de adopción lleva a entrenamiento al mini pincher Coco, pues "es muy nervioso, muy activo, y lo llevo para que sepa interactuar con las personas, que haga caso cuando lo llamas y que pasee a mi lado. El objetivo es que conviva sin hacer demasiadas travesuras", indica.

A diario sale a pasear varias veces con ellos. "Lo llevo a la playa a correr. En Foz tendrían que habilitar un sitio más adecuado porque la playa de Porto Chico no tiene bebedero ni bolsas, está sin servicios. Es una playa a la que puedes llevar el perro con bozal y atado, está al lado de la carretera y no es segura. Haría falta un área de recreo para ellos, hay muchos y no tienen una zona para jugar. El alcalde parece que quiere hacer algo", señala.