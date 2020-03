"Nadie viene a contagiarnos, decir eso es una locura y me duele oírlo"

Aunque reconoce que llegó a Barreiros gente que tiene allí su segunda residencia, matiza que "desde luego no todos son de Madrid" y añade que los que vienen de allí suelen comportarse de forma muy estricta "aunque es verdad que inconscientes hay en todos lados, y en Madrid también", pero lo que le duele es la generalización y casi la acusación de que se quiere infectar a la gente de aquí.

Sabe que hay un enfado con ‘los madrileños’ en general por el presunto comportamiento de algunos en esta crisis.

Se está tomando todo contra los madrileños como si toda la gente que se desplazase fuesen de Madrid, cuando no es así en absoluto. Hay gente de todas partes. También se dice que se comportan mal y, a ver, es verdad que hay gente que es muy inconsciente, pero allí y en todas partes. Como en Madrid hay mucha gente, hay más irresponsables, pero no es un fenómeno solo de allí, eso creo que está claro.

¿Cree que vino mucha gente a la zona de A Mariña estos días?

Yo creo que no tanta. Sí que vino gente, pero la verdad es que yo, en Barreiros, veo esto casi como siempre, no noto tanto cambio. Creo que hay más en la zona del Mediterráneo, donde también hay más enfado. Pero en lo que se refiere a esta zona y en lo que yo puedo decir, la realidad es que no veo tanta diferencia. Yo hago vida normal. Estoy en el colectivo Mar e Monte y ahí, claro, tuvimos que suspender todas las actividades que hacíamos, eso sí. Pero luego, pues no sé. Fui al supermercado y lo encontré más o menos como siempre. En esta zona en invierno somos muy pocos y no se ve mucha gente por la calle. Así que algo no muy distinto de lo de ahora.

¿A la hora de comprar lo encontró todo normal?

Totalmente, en el supermercado no vi nada de desabastecimiento ni colas ni nada por el estilo. Lo único que veo es que donde vivo yo, en la zona de la playa de Altar, que es poco transitada, pasa con más frecuencia la Guardia Civil. Eso sí.

"La gente que viene de fuera es más estricta porque vienen de una zona caliente y suelen seguir las normas a rajatabla"

Es la zona de las urbanizaciones. ¿Llegó más gente a vivir en ellas?

No se nota casi ninguna afluencia. Alguno habrá venido, seguro, pero es que desde luego en esos pisos no solo vive gente de Madrid. Hay muchísima gente de Lugo. También asturianos. No es que me enfade por lo que dicen de la gente de Madrid, pero no me parece justo porque se mete a todos en el mismo saco con ese nombre.

Pero sabe que hace unos días se fue gente desde Madrid para muchas zonas.

Claro que sí, pero es que también hay que pensar que a lo mejor esa gente se vino por algo, se habla sin saber si tienen un motivo para hacerlo y es que a lo mejor en Madrid no pueden estar por lo que sea. Por cuestiones familiares, de atención a niños o mayores... Por lo que sea. Yo creo que primero habría que ver por qué se fue y no generalizar sin saber las razones de cada uno, porque yo estoy convencida de que en la gran mayoría de los casos la gente tiene un buen motivo para marcharse. Luego está el tema del comportamiento donde también se habla de ‘los madrileños’ y no todos somos unos inconscientes. No es justo que se diga que son madrileños en general porque no es verdad. También me siento un poco identificada. Si viviera allí y tuviera una casa aquí no sé qué hubiera hecho hace unos días, la verdad.

¿Cree entonces que siguen las normas marcadas?

La gente que viene de fuera es más estricta con las normas en general porque vienen de una zona caliente y ellos son incluso más extremos porque las quieren seguir a rajatabla. Saben que pueden tener el virus y se aíslan más. Son muy conscientes. Aquí vinieron conocidos míos y realmente ni les he visto.

¿Cree entonces que se da cierta paranoia generalizada?

Yo sí que noto cierta paranoia en algunas cosas. La gente que viene no nos quiere contagiar como se algunos dicen. Nadie viene de Madrid a contagiarnos, eso es una locura y me duele oírlo. Nos tocó esto y hay que aprovechar para hacer cosas como comer tranquilamente con tu familia, cosas así que en el día a día no puedes hacer. Y pensar que en esta zona somos privilegiados. Yo salgo a mi jardín y no tengo la presión de las ciudad. Me encanta Madrid, pero estar aquí en momentos así es un auténtico lujo.