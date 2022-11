Nadie sabe nada de los 11 millones

Van pasando los días y se extiende sobre Ribadeo y la comarca de A Mariña Oriental un fenómeno nuevo: la ausencia de rumores. Y estarían justificados, porque el sorteo de la Once dejó hace tan solo cuatro días un premio de 11 millones de euros a alguien que compró uno de los cupones repartidos por el vendedor Juan Antonio Pérez Cantero.

Once millones de euros dan para muchas especulaciones, pero contra lo que suele suceder cuando hay premios voluminosos, esta vez no hay nadie señalado con el dedo. El propio vendedor reconoce que no puede saber quién fue el agraciado más allá de estar seguro de que fue alguno de los que le compró a lo largo de la ruta que realiza parando en varios puntos entre Barreiros y Ribadeo. ¿Quién? Imposible saberlo.

Cuando en enero de 2019 la cafetería Garden de Ribadeo repartió un premio considerable, de 1,6 millones de euros, la rumorología sobre quién podía ser el afortunado se disparó de inmediato. Tirando de hemeroteca, cuando tocaron nada menos que mil millones de pesetas en Ribadeo en 1995, una auténtica fortuna para la época, acabó por saberse sin lugar a dudas quién era la afortunada pese a que ella nunca lo reconoció. Esta vez, al menos por el momento, todo es diferente.

Es más, en apenas unos días incluso parece haber decaído el interés y apenas se escuchan ya elucubraciones al respecto más allá de algunas bromas ocasionales pero hechas en sentido abstracto, sin ninguna información. Es así porque nadie sabe nada de nada. Quien sea la ganadora o el ganador parece haberse tomado sus molestias en conservar el anonimato.

Una zona de paso habitual de gente de Asturias y autocaravanas

Una posibilidad que podría ayudar a explicar por qué está sucediendo esto la apuntaba de refilón el propio vendedor de la Once, y es que al vender en algunos lugares en los que hay mucha gente de paso, justamente haya comprado el cupón alguien que se encuentra encuadrado en ese grupo. Es decir, gente que pasó, paró y lo compró, pero no vive en esta zona.

El propio hipermercado de Eroski en Ribadeo es terreno abonado para que suceda eso, ya que prácticamente a diario acoge a muchísima gente llegada de muchas partes, sobre todo de Asturias. A ello hay que añadir que cuenta con un área en el que aparcan y descansan muchas autocaravanas. Si alguien de fuera compró ese cupón y se lo llevó a su lugar de residencia habitual, es fácil que nunca se llegue a saber con certeza su identidad y al mismo tiempo explicaría la completa ausencia de cábalas acerca de quién puede ser la persona afortunada con esa lluvia de millones.

Algo parecido sucede con los premios de 50.000 euros repartidos en ese sorteo. Aunque sí hay alguna pista más que con el premio más importante, tampoco se sabe nada fijo sobre quiénes fueron los ganadores.