Nadie opta a comprar el piso que un médico filántropo legó al Concello de Ribadeo

Hubo interés pero finalmente nadie presentó ofertas en firme para adquirir el piso que legó al Ayuntamiento de Ribadeo el médico fallecido Francisco Moreda Pérez con la condición de que el dinero recaudado se destine al hospital asilo San Sebastián y San Lázaro de la localidad. El plazo para la presentación de las mismas se cerró a las diez de la mañana y aunque hubo algún interés previo, no cristalizó en nada, como había ocurrido ya en un primer intento de venta.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, indicó que aunque es una pena que la venta no saliese adelante, de forma inmediata abre un proceso para intentar vender el piso, un piso de más de 200 metros cuadrados sobre el que se hará una nueva valoración. Sobre ello indicó que "nós non podemos ter presa. Se o sacásemos a 50.000 euros seguro que se vendería inmediatamente. Agora eu pensaba que estaba en precio de mercado porque é un piso inmenso, pero non foi asi. Non puido ser, axustaremos ese prezo e seguiremos adiante".

El regidor recordó la importancia de ese dinero para las obras que se van a acometer en el hospital de ancianos, que tienen un proyecto de un millón y medio de euros. Además de este piso recibido en herencia de Francisco Moreda, el Concello recibió otros bienes de este antiguo médico de orígenes ribadenses pero que trabajaba en Barcelona y al que el alcalde ribadense apuntó que el pueblo de Ribadeo debe estar "eternamente agradecido, a verdade".

Este piso en concreto se encuentra ubicado en pleno centro de Ribadeo, en la calle Reynante, está totalmente amueblado, aunque con un mobiliario algo anticuado y tiene algún problema que complica su coste, como la circunstancia de que el edificio no tiene ascensor. Con todo, es un piso muy grande, de los que ya casi no se hacen y que está bien conservado.