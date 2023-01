Nadie se mueve en el conflicto de la residencia de Foz

No hubo sorpresa y los directivos de la empresa Idea que gestionaba la residencia de mayores de Foz anunció este lunes al alcalde, Fran Cajoto, a la una de la tarde que ya no continúa haciéndolo. Sus directivos además insistieron en que quieren que se les pague una cantidad de dinero a mayores por una serie de servicios que están presentando y que no se incluían en el precio pactado inicialmente pero que deben percibir.

El alcalde también mantuvo su postura y de forma firme: no van a dar ningún dinero a mayores hasta que llegue el estudio que tienen encargado a sus técnicos municipales al respecto. Ese estudio llega mañana pero la empresa no quiso esperar y avanzaron que tienen intención de presentar un concurso de acreedores, aunque luego eso tendrá que ser aceptado por el juzgado Mercantil. Según el alcalde, les están pidiendo una cantidad que no se basa en nada concreto, sin ningún tipo de estudio ni diálogo "e iso non o imos aceptar como administración responsable que somos".

El regidor focense dijo estar convencido de que en Idea no tenían ningún interés en negociar ni esperar 36 horas, que solo querían "un cheque en branco" y además se mostró muy crítico con ellos por su actitud: "Estou convencido de que actúan así porque somos unha administración local. Se fósemos outro tipo de administración como provincial ou autonómica a actitude sería moi diferente". Pero también avisó: "Somos responsables de diñeiro público e non imos dar 150.000 euros a unha empresa só porque nolo piden sen mirar nada máis, como por certo nos está pedindo que fagamos o PP de Foz".

En la reunión Fran Cajoto volvió a trasladar a los responsables de la empresa el acuerdo plenario mediante el cual "eles teñen que seguir adiante co servicio tal e como se lles notificou" y ante la negativa de los representantes de Idea en la reunión les advirtió muy seriamente: "Se se manteñen nesa postura e se marchan, pois evidentemente iso terá unhas consecuencias legais. Nós non o queremos e emprazámolos a falar cando teñamos ese informe dos técnicos para ver os fondos dos que podemos dispoñer, pero a súa resposta foi negativa".

Reuniones con trabajadores y familias para tranquilizar

Hacia las siete y media de la tarde el alcalde focense mantuvo un encuentro con los trabajadores de la residencia para explicarles el resultado de la reunión con los directivos de Idea, los planes del Concello y su situación laboral "que como xa expliquei non corre ningún perigo. Simplemente terán outro pagador". Además Cajoto se reunirá hoy con las familias de los cuarenta residentes "para expoñerlles todo, tamén porque sabemos que están preocupados e con razón, pero non teñen que ter ningún temor e ímoslles explicar todo ben".