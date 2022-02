Nadie se libra en las Alpuxarradas

Había ganas de Alpuxarradas en Viveiro y no fallaron los tradicionales de la cita para dar su repaso satírico a la actualidad tanto local como nacional. Los problemas del centro de salud, la autovía que no llega, la crisis industrial o los recientes líos en el PP fueron algunos de los temas más socorridos.

La comparsa de la Onu apostó por un tanxuentroido, con la música de Terra para su primera copla en la que animaba a disfrutar del Carnaval tras la pandemia. "Pensamos moi ledas que polo verán teremos orquestras non só no Luar", decían. Al ritmo de A Carolina cantaron Cousas de Viveiro como sobre la "tea de galiñeiros" que propone poner el BNG en el suelo del paseo fluvial para no resbalar. Para acabar, en la base de Felices los cuatro encajaron la polémica de Eurovisión, el cisma del PP –"si queréis llamamos a Olano"–o los problemas de la familia real.

Iván e Mario aludieron a la obra prevista en el campo de fútbol de Celeiro, la falta de médicos en el ambulatorio, las comisiones de la banca, la variante o la promoción del Concello en Fitur, además del conflicto popular, para acabar con el deseo de volver a la normalidad: "Co virus temos que acabar, comendo chulas e orellas, e bebendo viño este Carnaval".

Al ritmo de Tractor amarillo Cantando Baixiño empezaba con los problemas de la familia real, seguía con los éxitos deportivos de Adrián Ben y decía que los millones de Europa para infraestructuras "non sabemos onde os meten, a Viveiro hai que ir en burra". La marcha de Vestas, el acuerdo en Alcoa y la central de Ferreira también estaban en su copla.

Otro clásico, Manuel Rivera, satirizó sobre la falta de buenas comunicaciones y el proyecto de hacer un puente para la variante –"que a leven polo Penedo mellor idea sería"–, las balizas para la niebla en O Fiouco, los vídeos de A Maruxaina, la riada de Xunqueira o los problemas del lobo "que nos ten un pouco asustados".

A Fachenda da Parroquia con la música de La bella Lola lamentó "esta porcallada de pandemia", el confinamiento o el cierre de los bares, además de aludir a que "vaia movida montou Casado, foi a por Ayuso e saíulle mal".

Por otro lado Xove celebró este sábado su desfile, con un gran derroche de humor por parte de los participantes. Hubo quien marchó encamado y otros, vestidos de cardenales, se desmadraron e incluso se animaron a hacer twerking. El Concello repartió 4.910 euros y para terminar hubo una fiesta.