Un Nadal sen parar en Cervo

O Concello de Cervo, que acendeu o alumeado navideño o venres pasado, programou para este Nadal unha chea de actividades para todos os públicos en colaboración coas asociacións. Parte da decoración fíxose con refugallos que arrastrou o mar ata a costa cervense e elaborouse de xeito artesanal. A axenda arrincou o sábado co belén de plastilina, e o 17 será o terceiro Mercado de Nadal na Praza do Souto, de once da mañá a oito da tarde, organizado por Cabaliño de Pao e A Morena.

O deporte tamén ten un oco co décimo cuarto campionato de Nihon TaiJitsu, que será o 18 de ás once da mañá no pavillón da Veiga. O grupo Dambara fará un pasarrúas ese día por San Cibrao.

Papá Noel visitará os colexios o día 22. Os nenos tamén serán os protagonistas do tren infantil que haberá o 23 na Praza dos Campos. A xornada rematará cun concerto de jazz. A Noiteboa infantil será o 24 en Cervo, organizada pola asociación Fervenza de Sargadelos.

Belén de plastilina de Cervo. EP

Os nenos terán festa acuática na piscina de Leiro o 26, día en que actuará a banda Superglú na Praza no Souto. É o primeiro dos concertos de O Son do Nordeste preCallo Fest, organizado por Amigos da Troula e o Concello. O segundo será o 27 con Os Botafumeiros na Praza dos Campos. Ese día arrincará co novidoso lásertag no pavillón de San Cibrao. Fran Boza presentará o seu show Malabaridades o 28 no Souto. A música de Joni Ramos & Sunday Morning animará a Praza dos Campos pola noite, mentras que o 29 Rudi Rudi ofrecerá o espectáculo Clowntamination e a banda The Lazy Bones actuará na nos Campos.

Callo Fest

Amigos da Troula programou o Callo Fest para o 30 na carpa da Praza dos Campos, onde os asistentes degustarán racións de callos e despedirán o ano co rock de diferentes grupos e un tributo á banda Linkin Park. O 31 será o tradicional brinde no local de Trasbar organizado pola asociación de veciños. Na Noite Vella haberá tamén festa na Praza dos Campos a partir da unha e media da madrugada. O 3 de xaneiro porá música pola noite a banda The Versionettes no Souto.

Os nenos darán a benvida ao Aninovo o 2 de xaneiro coa colchoneta Tubby nos Campos e rematarán co contacontos Futura de Nadal de Rilo & Penadique na Praza do Souto. Poderán repetir na colchoneta os días 3 e 4. Este último día haberá unha Gala de Nadal e os Reis Magos desfilarán por San Cibrao e Cervo o día 5 nas cabalgatas organizadas polo Concello e Airiños do Xunco. O 7 haberá un espectáculo no Souto coa obra O Covid do mariñán de O Bordelo, escrita por Francisco Piñeiro, e o 8 actuará o mago Dani García.

Concurso de postais de Nadal

O Concello anunciou o ditame do xurado do Concurso de Postais de Nadal, que gañaron Gael Pita (3 anos), Martina López (6), Claudia López (11) e Iria Baltar (9) —esta foi elixida como postal Belén de plastilina, iluminación, decoración e postal. EP institucional da entidade local—.