Pepe do Galicia: "Nacín un luns de Entroido, lévoo no sangue"

Pepe do Galicia foi convidado polo Concello a presentar o ano pasado as Alpuxarradas tralo falecemento do actor Pedro Brandariz, quen ía ser o condutor do certame. Este ano repite con gusto coa súa inseparable Salomé.

Teñen algo preparado para este acto?

Queremos ser moi naturais porque aquí o máis importante son os que participan, non os presentadores. O ano pasado eu fixen de Groucho Marx e ela de Harpo, un disfrace que levamos feito en moitísimos sitios, levámolo ao Carnaval de Tenerife en 2020, e este ano contamos ir tamén disfrazados dunha parella, pero non podo dicir de quen. Intentaremos facelo moi áxil e moi ameno. Non é que estea guionizado, pero estamos moi compenetrados e supoño que sairá ben.

Quedaron contentos coa experiencia o ano pasado?

Moito. Foi unha cousa improvisada pero claro que nos gustou. Eu son un gran carnavaleiro, estou na comparsa da Onu desde o 90 e antes estiveramos tamén na comparsa do Conde da Sal e do Marqués do Conxelado. No 97 din o pregón do Entroido e ese día tamén intervín nas Alpuxarradas cantando. Algún ano tamén formamos parte da organización.

Sempre participou na festa?

Desde cativo. Vou cumprir anos (68) este Entroido. Nacín o luns de Entroido, lévoo case no sangue. Gústame moito participar desde sempre e tamén fomos aos máis importantes de España. Ao de Tenerife, o de Cádiz, o de Sitges que é moi famoso tamén, aos de Ourense, Laza Verín...

Cales lle gustaron máis?

Gústanme máis os de Ourense, os nosos, os galegos. Como vistoso e acolledor o de Santa Cruz de Tenerife, todo o mundo é moi cariñoso e vai disfrazado, ao contrario do que nos pasou en Cádiz, onde o público non se disfraza na rúa, é un Carnaval para ver.

Que ten o de Viveiro que non teñan eses outros?

Ten un enterro da sardiña que é moi peculiar, non coñezo ningún como o noso, e antes era impresionante, viñan os trens con dez ou doce vagóns da Mariña e de Ferrol cara aquí. Despois, o de Viveiro é un Carnaval que require de letras, eran moi famosas as que había antes nas comparsas, na época da represión franquista, onde o Carnaval seguía saíndo, como escondido, e o importante eran as letras que se facían para criticar aos alcaldes e a corporación. Viveiro sempre tivo iso e era dos poucos concellos da comarca onde se celebraba esta festa.

Esas letras satíricas seguen hoxe nas Alpuxarradas. Que temas cre que van tocar este ano?

Co tema de que hai eleccións en maio, cae que nin pintado para que a xente se meta co que vai vir, pero tamén está o tema das comunicacións que temos cortadas. Sempre se meten cos políticos, cos que mandan, que nunca fan as cousas a gusto de todos, pero nesta ocasión con máis motivo porque houbo chicha no municipio, cambios nos que van ser cabeza de lista, así que vai ser unha cousa especial este ano.

Participou vostede moito como intervinte nas Alpuxarradas?

No 97 participei cunha letra sobre o aparcadoiro subterráneo que saíu moi chula, con música de Mediterráneo de Serrat para que rimara, e despois algunha vez máis, tamén cos compañeiros da Onu. Nestas Alpuxarradas tamén é moi importante a música, e esa é outra das cousas polas que se caracteriza o Entroido de Viveiro. Ao ter un conservatorio e unha banda municipal hai moitos músicos e tes unha base de rapaces para unha continuación. Nós na nosa comparsa sempre levabamos música en vivo.