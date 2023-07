Nacho Romillo, el entrenador del Kayak de Foz que saca adelante grandes talentos

El palista del Fluvial Xoel García Neira se colgó la semana pasada la medalla de plata con el K-4 500 en la categoría sub 23 en el Campeonato del Mundo de piragüismo en Auronzo. Xoel y Iago García son los dos máximos exponentes, junto con Nicolás Gayol, de esta especialidad en la Costa de Lugo. Y tanto Xoel como Iago se formaron en el Kayak de Foz a los mandos de Nacho Romillo (Foz, 1980).

Romillo lleva siendo presidente y entrenador en el club desde 2009 y entró en el Kayak con 15 años. Y antes de nada aclara que él, a pesar de los éxitos que tienen Xoel y Iago, no busca reconocimiento. "Nunca busquei nada a nivel persoal, teño a sorte de ter sacado a estos dous rapaces para diante", explica. "Sería un crack se os sacase a todos", comenta.

¿Cuál es el secreto del Kayak de Foz para haber sacado a Xoel y Iago en los últimos años? "O segredo é o traballo", advierte. "A min non me gusta cargarlos moito de traballo cando son pequenos, porque estarías anticipando o seu rendimento", explica, y da la receta para que tanto Iago como Xoel hayan salido adelante: "Ten que haber talento, pero o máis importante tamén son a gañas que teñan eles", señala.

Más mérito tiene que salgan palistas internacionales de Foz por las condiciones de la ría, donde no siempre se puede entrenar. "Cando noutros clubes poden cumprir co 90% do planificado, aquí podes estar cinco días sin remar na auga", explica. Tanto Iago como Xoel tuvieron muy buenos resultados tantos en infantiles como en alevines y más tarde fueron becados a Pontevedra y Trasona.

Romillo asegura que hubo otros chavales como Iago o Xoel que tuvieron tanto potencial como ellos "pero non chegaron por diversos motivos", dice. "Non tiveron a adicación necesaria; a praia é moi boa competencia, porque mentras o teu grupo de dez amigos vai á praia ti tes que ir a adestrar, e cando eles saen por aí, ti tés que erguerte un sábado ás cinco da mañá para ir a Pontevedra remar", argumenta Romillo.

El entrenador del Kayak de Foz notaba desde pequeños el potencial que tenían tanto Iago García como Xoel García Neira. "Na Liga provincial Xoel gañaba todo e Iago practicamente igual, salvo algunha vez que rompera o timón", explica Romillo. "Entón xa o vas vendo", comenta Romillo, que en edad infantil entrenaba todos los días de la semana con los chavales: "Perefería tódolos días menos tempo", advierte.

Xoel ganó hace una semana la plata en Italia. "Móveseme algo por dentro igual que cando estaban conmigo, cando os levaba as regatas", dice. "Gústame que saian adiante, igual que cando sae mal, fastídiame", comenta.

Temos dous o tres rapaces bos, pero son moi pequenos, é moi cedo para dicir se poden chegar

Romillo sigue tendiendo trato con los dos palista. "A Iago véxoo case a diario; a Xoel véxoo menos, algunha mensaxe, algunha vez vez polo clube para completar algun adestramento", dice.

El técnico asegura que hay futuro en el club: "Temos dous ou tes rapaces bos, pero son moi pequenos, é moi cedo para dicir se poden chegar", concluye.