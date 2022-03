Nacho Rodríguez, del motocross a la Toyota Invincible

"Sempre me tirou a aventura, fun moi cu inquieto, aínda que os anos che fan asentar bastante", admite Nacho Rodríguez. Hace 20 años fundó la empresa de trabajos en altura Evox y desde joven se ha movido por todo tipo de terrenos y mares. Ahora lo hace en una pick up Toyota Hilux Invincible, que homenajea la fama de 4x4 indestructible, tras muchas generaciones de trabajos duros.

En la prueba televisiva en la cadena británica BBC (Top Gear), un antiguo modelo sobrevivía al fuego, la mar salada, los choques de todo tipo o los cascotes de demolición de un edificio. Con unos ajustes, seguía arrancando, en una dramatización de las que más fama han dado a tres de los más intrépidos periodistas británicos del motor: Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond. Han ido mucho más allá del Land Rover.

Sin embargo, la fiabilidad también importa a este xovense que, además, colecciona clásicos casi tan indestructibles: los Land Rover Santana 88 y 2000. Aunque lo que más cabalgó desde jovencito fueron las motos. "Gústame navegar a vela, pero non hai tempo de nada e son moi afeccionado á moto". Con 20 años era de los mariñanos a fuego sobre el circuito burelés de Vilar y corrió durante varios años en campeonatos de motocross.

En sus oficinas de la rotonda de Beltrán, además del color verde y el propio nombre Evox, lo que más llama la atención son sus motos y cascos, monos y dorsales de cuando competía en las dos ruedas. Su carrera es larga. De chaval practicaba en Morás la pesca submarina y participó como voluntario en el grupo local de Protección Civil cuando se crearon los municipios a finales de los 90.

Entonces ya realizaba rescates de montaña y en los acantilados porque durante una estancia previa en Madrid aprendió a escalar en la Pedriza los fines de semana. "Fun alí, xunto dunha irmá, e formeime 4 anos como torneiro fresador. Estudaba de tres da tarde a dez da noite e coas mañás libres fixen deportes como karate, tenis ou natación".

Después probaría como marinero en la pesca de bajura y en barcos de altura como el Madre Querida, Sylvana o Urgain Bat, pero también en la construcción, en Canarias. Hasta que se trajo el Ford Orion de Gran Canaria y le enganchó un remolque para acudir a limpiar canalones. Ahí empezó su proyecto actual sobre las fachadas y cubiertas, en el que no para. En Evox son seis personas y el nombre no debe llevar a engaño respecto al partido político de ultraderecha.

"Pode levar a cachondeo pero eu xa estaba antes, en todo caso habería que reclamarlles dereitos de

imaxe. O de Evox vén por un bar que montara meu pai coa picardía de darlle a volta ao nome de Xove, pois durante o franquismo non se podían empregar nomes galegos (había que poner Jove)". "Eu son da casa de Abad de Xove, do bar Pepe, que aínda está aí —explica— e naceu no 1906 ao regresar uns tíos meus da Arxentina sen fillos. Como na casa de meu pai eran dez irmáns, a el adoptouno o matrimonio, que comprou propiedades e abriu o ultramarinos de Antonio Abad, punto neurálxico de Xove, a primeira taberna do pobo".

El padre, Antonio Rodríguez González, dividió el local para montar el bar Evox pero Nacho, ahora con 54 años, quedó huérfano a los seis y su madre viuda con cinco hijos más que sacar adelante. Su hermano mayor, Antonio, fue vicario general de la diócesis y hoy está en la concatedral de Ferrol y otros como Eduardo son apasionados de la música (pertenece a Escolma de Meus).

Con la misma precisión que reconstruye la historia familiar es capaz de recuperar vehículos. "Intento non traer máis ferros dos que podo restaurar", pues le tira lo vintage. No descarta volver a las pistas como veterano. "Apetécenos facer de novo aquel raid de enduro que houbera no 2009 en Mondoñedo onde competín cunha Gas Gas 300". Entonces terminó aparcándola porque "gastaba un montón de pasta para correr e tiñas que adestrar todas as fins de semana".

Del motocross y la escalada de su juventud ha pasado a disfrutar en la madurez del senderismo y el paisaje

Prueba de afición son las motos de su garaje. Dos Vespa de 125, una de ellas mimetizada en el color gris de la pick up y del Land Rover 88, una Yamaha DT para trial, otra Yamaha Tracer, una Montesa Impala, una Ossa 175 sin papeles y todavía para restaurar, un Vespino de toda a vida, la Harley Davidson Sportster 883 Centenari y el recuerdo de aquella primera Puch Condor amarilla de 50 cc.

"Tamén tivera unha BMW 1.200 con maletas que se me facía pesada e unha Montesa Impala choperizada coa que fun ao gran premio de Jerez, na época na que corría Crivillé. De volta tivera un golpe na N-VI e tiven que vir de paquete con outro", explica. La Copa Enduro del nacional de resistencia la había hecho con un Honda CR250. De aquellas pruebas y las del campeonato gallego de cross conserva emociones y algunas averías en pies, menisco, hombro... lo normal.

Con los coches de diario no ha sido tan sibarita: VW Polo, Fiat Ritmo, Audi A4, un Dacia Logan para ir de aquí para allá, pero el Land Rover 88 y la Vespa se los restauró el difunto Manuel Suárez, de Talleres Canchas (Arteixo), y ahora en el taller local de los Neiras avanza con un Land Rover Santana 2000 (3.5 litros 6 cilindros y 96 CV) al que le cambiará la pluma por una lona y dejarlo en el color Sahara original del desierto.

Para el trabajo usa la Toyota, pues "é unha dozura" y permite remolcar casi cualquier cosa. También estaba contento con el Nissan Pathfinder, hasta que empezó a dar problemas con la reductora.

Ahora el Toyota es, además, un aparato de los que hace volver la vista. Con mucho par motor a pesar de ser un 4 cilindros, es capaz de circular muy suelto en torno a 2.000 rpm. La combinación de tracción total conectable, reductora y bloqueo de diferencial trasero son soluciones clásicas para un vehículo industrial, y más el eje rígido con ballestas traseras (o los frenos de tambor atrás). Es una suspensión de trabajo de la que prescindieron otros competidores pero el Invincible equipa modernidades como control de descenso y de balanceo del remolque.

Las mejoras en acabado (asientos de cuero, tapicerías) o las conexiones a internet ya denotan lujo y la cabina doble aporta polivalencia para el ocio. No como el viejo Land Rover, espartano, rudo y conocido por la incomodidad de su puesto de conducción. La Hilux trae hasta guantera refrigerada y elementos de seguridad tipo "precolisión con detección de peóns e ciclistas". "Agora fago moito sendeirismo por Ancares e Valdeorras porque me recorda cando de novo accedía ás vías de escalada, na vida hai etapas e aínda que agora non teñas a enerxía de entón, desfrútalo máis. Pasas de ser impetuoso e explosivo a ter máis experiencia e habilidade para desfrutar as cousas con outra perspectiva", explica. Y añade: "Camiñar polos Ancares non hai cartos que o paguen, só pido saúde porque ao reto un adáptase".

Ficha técnica