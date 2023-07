Nacho Fernández: "El tardeo se ha puesto de moda; aprovechamos más la tarde"

Me llamo Nacho Fernández, nací en Porcía, Tapia de Casariego, en 1975. Soy socio de Namarinos en Foz junto con mi sobrino, Jorge Martínez. El pasado 7 de julio cumplimos 15 años abiertos, desde 2008. Este verano será especial por este cumpleaños y habrá sorpresas y actividades

Namarinos, un local referencia en Foz, cumple quince años abierto, ¿cómo surgió la idea de montar este negocio de hostelería?

Fue con mi sobrino Jorge. Somos de la zona de Asturias, él de La Caridad y yo de Tapia. Tenía una discoteca, Tapioca, y una cafetería, y me lo comentó un día. Vendí mi parte y montamos en Namarinos. El bajo nos lo ofreció Moreda y nos metimos en la aventura.

¿Cómo fueron los comienzos?

Bien, trabajábamos el día y la noche. Por el día funcionábamos más como cafetería y por la noche, cambiábamos la iluminación y era un local de primera copa. Al principio no conocíamos la zona, no nos conocía nadie, y aunque todavía no había llegado la crisis, se empezaba a notar, pero sobre todo fue dos o tres años más tarde.

¿Y cómo ha evolucionado el local?

Nos hemos ido adaptando a las circunstancias. En temporada baja abrimos fines de semana y fechas puntuales, como Semana Santa, Carnaval o Navidad. El verano es la época fuerte.

¿Se ha puesto de moda el tardeo?

Sí, porque la gente de nuestra generación, que ya tenemos niños, pues aprovechamos más el día. Tomamos una copa tranquilamente después de comer. La gente joven sigue saliendo de noche, pero tira mucho el tema de las orquestas.

¿Tenéis algo preparado para este año?

Vamos sobre la marcha. Habrá música en directo, DJs... Hay que buscar alternativas, no solo copas y ya está.

Y Foz, ¿cómo ha evolucionado en el tema de la hostelería?

Mucho. En 2008, cuando abrimos, no había casi ningún local como el nuestro, y ahora están mucho más preparados. Hay mucha más alternativa. También han surgido chiringuitos, que es otra opción.

¿Cuál es el día que mejor funciona de la semana?

Creo que los jueves. Desde que se montaron los Xoves Cálidos funcionan muy bien, creo que es el día más fuerte. Se puso de moda.

¿Cómo surgió?

Fue una ida de Javi (Chinchón, O Muelle Bar) y de un chico de Mondoñedo, Moisés. Y en el Muelle Bar es de 20.00 a 24.00 horas y en el Namarinos de 24.00 a 02.00.

¿Sigue siendo un apasionado de la hostelería?

Me sigue gustando, sí, pero tengo dos niños pequeños y es difícil compatibilizarlo.

¿Cómo lo haces?

Tengo personal de confianza, un camarero lleva conmigo cuatro años, otro chico dos veranos, y puedo dejarles e irme a la playa con los niños, aunque es verdad que hay un problema grave de personal. Este año cerramos los lunes.

¿Cada verano es mejor en Foz en cuanto a afluencia turística?

Yo creo que sí, pero en el tema de la noche es un poco más lineal. Además, en verano hay mucha actividad y aunque haya mucha gente hay muchas fiestas. Este fin de semana había Renacentista, Indiana, Santa Cecilia...