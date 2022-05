Nace Son Burela, un nuevo partido que concurrirá a las elecciones de 2023

Una nueva formación política independiente, Son Burela, concurrirá a las elecciones municipales de 2023. Así lo confirma su presidente, Alberto Eiroá Pérez, que asegura que la agrupación nace fruto "do descontento coa política de Burela e cos partidos convencionais". "Temos ilusión por presentar un proxecto que ilusione á xente e que esa ilusión se convirta en apoio", reconoce Eiroá, "o noso obxectivo agora mesmo é presentarnos ás eleccións, o resultado non o sabemos, pero si conseguimos que os veciños nos apoien, mellor".

El nuevo partido ya empezó a gestarse en agosto de 2020, "despois dunha cea na que se empezou a debatir sobre os problemas que ten Burela e cales poderían ser as solucións e chegamos á conclusión de que tíñamos que facer algo e apostamos por crear o partido", explica Eiroá, que destaca que en las dos últimas legislaturas "o que se fai son cousas menores e os problemas importantes seguen pendentes". En este sentido señala la urbanización de Torrentes, pendiente desde 2015, o la grada del campo de fútbol de A Marosa, desde 2018. "Vese falta de interese en solucionar estes problemas e nós queremos darlles unha solución", añade.

Con respecto al funcionamiento de la formación Eiroá diferencia lo que es el partido como tal de la lista con la que se presentarán a las elecciones: "Traballamos no partido, pero a confección da lista será outra cousa e a diferenza dos partidos convencionais non temos a idea de que a xente da candidatura teña que ser afiliada, de feito probablemente a meirande parte sexan independentes porque a vamos ir confeccionando falando coa xente para que se una a nós". Hasta el momento en ese sondeo por la sociedad burelesa, Son Burela está encontrando una buena acogida, "aínda que a política é política é son realista e moitas veces ese apoio non se acaba concretando e ademais os partidos convencionais son os que teñen máis medios".

La candidatura se hace pública después de que a principios de este mes de mayo, el PP anunciara que nueve independientes que concurrieran a las municipales de 2019 con Burela Sempre se incorporaban a la formación.