Nace una marca de ropa en Viveiro con el aval de Ester Expósito

"Hermanos" y "familia". La actriz Ester Expósito nunca ha escatimado en apelativos cariñosos para sus amigos de Viveiro. La estrella cinematográfica tiene un vínculo especial con A Mariña, comarca en la que tiene parte de sus raíces y en la que veranea habitualmente desde niña.

Haciendo surf, tomando algo en el chiringuito de Abrela o disfrutando de las fiestas de O Naseiro, Ester Expósito es una más cuando llega a Viveiro. Por ejemplo, durante su visita a El Carolate, el espacio online de la gallega Carolina Iglesias (Percebes y Grelos), la actriz aseguraba que "realmente no soy afortunada por mi carrera y profesión, me siento afortunada por las verbenas que viví en mi pueblo [Viveiro]", dijo entre risas. "Hay un par de amigos de mi grupo que siempre se suben al escenario y los tienen que acabar echando", añadía la actriz, que se confesaba una auténtica enamorada del extenso repertorio de las orquestas. "Mis favoritas eran las bachatas y las de Fito y Fitipaldis, que siempre las cantan y me encantan", concluyó.

En la localidad mariñana ha creado una serie de vínculos muy especiales. Prueba de ello es lo ocurrido con el nacimiento de una nueva marca de ropa en Viveiro. Enete, que tiene como eslogan Vistiendo actitud, ha comenzado su promoción a través de redes sociales. Esta iniciativa está comandada por algunos de los amigos de la actriz, por lo que ha querido apoyarlos.

La publicación de Ester Expósito

En Instagram, Ester Expósito ha comentado en las publicaciones de Enete mostrando su cariño hacia la marca de ropa vivariense. También ha subido una storie en la que se refiere a ellos como "familia".

Solo el futuro dirá el resultado de este iniciativa en A Mariña, pero contando como madrina con una estrella como Ester Expósito, seguro que consiguen las metas propuestas.

¿Qué es Enete?

Enete es una marca de ropa de Viveiro se define en su Instagram como "más que una marca de ropa, es el reflejo de quienes somos y de la unión que nos caracteriza. Butterflies en el estómago por este proyecto creado para aquellos que viven con pasión y autenticidad. Vivamos la vida con estilo, actitud y roedados de aquellos que nos inspiran a ser nuestra mejor versión".

En su cuenta principal ya cuenta con 412 seguidores.