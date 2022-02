Nace a asociación Fuga, unha nova dinamizadora cultural en Viveiro

A asociación Fuga preséntase como unha entidade "sen ánimo de lucro formada en Viveiro para levar a cabo proxectos e ideas culturais e educativas baixo unha comunidade libre de discriminación, inclusiva e respectuosa". Trátase dun novo colectivo formado por xente con distintas inquedanzas que quere impulsar actividades moi diversas e en base ao que demande a xente da rúa. O vindeiro 25 darase a coñecer oficialmente en El Garaje, onde tamén haberá contacontos, música en directo e unha exposición de láminas.

Os membros fundacionais deste colectivo son Lara Buyo, Ana Corujo, Víctor García, Hilda Díaz, Iván Roel, Lucas Requejo, Óscar Fernández, Álvaro Cabarcos e Paloma Huesca, de diferentes ámbitos como a arte, a música, o debuxo ou a arquitectura. "Xuntámonos porque tiñamos ganas de facer moitas cousas e gustaríanos facer algo no que poida propoñer ideas a xente. Somos un grupo moi dispar pero estamos abertos a recibir a máis xente e a todo tipo de cultura", sinalan as primeiras, que engaden que pretenden impulsar iniciativas "para todos os públicos e cubrir todas as inquedanzas". Así, non só organizarán as clásicas citas culturais, senón que teñen idea de propoñer "rutas de sendeirismo ou de patinaxe", unha charla sobre a sexualidade feminina o vindeiro mes -coincidindo co Día da Muller-, exposicións de cadros ou performances, entre outras.

O acto de presentación estaba previsto para finais de decembro pero tivo que ser adiado pola situación sanitaria. A nova data é o venres 25 no local El Garaje (Pérez das Mariñas, 7) -con acceso gratuíto-, onde ás seis da tarde haberá contacontos a cargo de Sr. Linterno, exposicións de láminas de Marco Paraños e Etor Toral e a partir das dez concertos acústicos de Óscar Fedez e de Pérez (True Mountains), ademais de Death Wistle. Neste acto os fundadores explicarán o proxecto da asociación e darán a benvida aos que queiran sumarse. Alí haberá un bote para axudar no arranque do colectivo, pois aínda faltan por establecer as cotas, que barallan que sexan de 15 euros ao trimestre".

Porén, a asociación xa realizou con éxito o seu primeiro evento, un concerto que xa tiña programado antes de ter que aprazar a presentación do colectivo. Foi o sábado da semana pasada coas actuacións de Black Panda e Arsian, da Coruña, e Zoketes de León, neste caso tamén en El Garaje, un local que lles deixou o propietario para estes eventos pero que non será o único no que a asociación leve a cabo as súas actividades. "El Garaje é xenial para os concertos porque reúne moi boas condicións para levalos a cabo pero a nosa idea é falar co Concello se nalgún momento precisamos unha sala municipal", sinalan.