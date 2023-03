Nace Apertas-A Mariña para conseguir la residencia de Eu Son en Burela

La asociación Apertas-A Mariña, impulsada por familiares de usuarios de la fundación Eu Son, se dio a conocer este sábado y anunció su implicación para conseguir lo que consideran una necesidad prioritaria, que es la construcción de una unidad residencial para personas con discapacidad intelectual en Burela.

"As persoas con discapacidade intelectual desta zona teñen que poder quedar no seu contorno e evitar o tan temido desarraigo", explicó la presidenta del nuevo colectivo, María José Sante, que también indicó que este nace por iniciativa de un grupo de familiares conscientes de la necesidad de colaborar en la consecución de servicios para estas personas.

Además de apoyar la construcción de una residencia, apuestan por mejorar las prestaciones ya existentes en Eu Son como el centro de día, "que despois de dez anos continúa sen concerto de prazas", o el servicio de transporte, "cunha dotación económica moi ampla pero cunha distribución moi mal proxectada e distribuída", ya que se realiza en once municipios y no contempla la dispersión geográfica como variable para la distribución económica. Asimismo, Sante añadió que "o incremento da demanda de usuarios fará que, nun futuro próximo, os servizos existentes non dean cobertura a todas as necesidades".

Las impulsoras de este colectivo abogan por la implicación de las familias en la lucha por aumentar los servicios: "Temos que ser conscientes de que esta é unha loita que ninguén pode facer por nós sen nós e, como non, as persoas con discapacidade ás que representamos deben estar tamén nesta loita". Durante la presentación, en la que repartieron hojas para asociarse, apelaron a la necesidad de "unión" para "conseguir tamén o apoio da sociedade".

Entre sus actividades más inmediatas, además de la captación de socios, la entidad solicitará una reunión con el alcalde, Alfredo Llano, y la concejala de Servizos Sociais, Carmela López, para conocer el estado de la adquisición de los terrenos para la construcción de la residencia, que el Concello ya avanzó que espera tener finalizada en poco tiempo.

La junta directiva está integrada además de por María José Sante por Joaquina Couto como vicepresidenta, Begoña Álvarez como tesorera y Lucinda Amor como secretaria. Como vocales figuran Aurora Fraga, Cristina Ferreira, Guadalupe Fernández Polo y Pilar Leivas.