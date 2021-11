Un Mustang con el espíritu Elvis rueda en Viveiro

Llega el día en que dices "es el momento" o "porque te lo mereces". Y te lanzas a por ese deportivo que te llevaba la vida, le cuelgas del retrovisor un Elvis moviendo las caderas, y a descubrir carreteras. Así lo hizo José Claudio Rego tras recorrer el mundo como marino mercante y jubilarse posteriormente en su empleo de controlador de tráfico marítimo en Almería.

Tenía varias opciones para motorizarse y se embarcó en uno de los cupés míticos de la automoción norteamericana y mundial: el Ford Mustang. Mientras se acicala en la peluquería de Timiraos, este celeirense reconoce que "os que máis me convencen son os coches alemáns" y apunta al Porsche 911 Carrera o algún Mercedes-Benz pero no le disgustan deportivos mar por medio como el Chevrolet Corvette e incluso británicos, Jaguar y Morgan, aunque este se le hacía pequeño.

"Gustaríame un Rolls pero ao final escollín o Mustang porque é bo coche, con historia", dice. Encaja en su gusto por la época hippie norteamericana. Junto a la multimarca VSAuto de Covas dio con uno en rojo "do 2015 con só 8.000 quilómetros, dunha ricachona de Majadahonda que o tivo sempre no garaxe". Un Mustang de sexta generación y quizás el modelo más civilizado a la hora de repostar ya que se trata de la versión de 317 CV Fastback 2.3 EcoBoost.

En Viveiro hay al menos otros dos en color negro y motor V8 de 5 litros de cilindrada y 421 CV, la motorización americana por antonomasia. La respuesta y tacto de estos es pura emoción que se dispara a bordo de un Shelby GT350R de 533 CV pero desde luego con los trescientos caballos del Fastback José Claudio tiene máquina suficiente para moverse hasta Area o viajar a Santiago.

"Un coche destes cabalos pode consumir en cidade de 13 a 14 litros pero por estrada non chupa moito, uns 9,7", explica Rego

De hecho, es casi la misma potencia del Mustang GT 500 de 1967 que le regalaron a Jim Morrison por su primer disco y que, dice la leyenda, desapareció misteriosamente. El cantante de The Doors es muy recordado al volante de su Blue Lady mientras suena Riders on the Storm y bajo el capó rugía un V8 428 Police Interceptor.

"A cor vermella do meu tampouco pasa inadvertida —comenta con humor— pero case non lle aconsello a ninguén ter un bo coche pois miran máis para el que para o dono". Lo ha personalizado con pegatinas de competiciones y marcas que también le gustan. Dentro, el muñeco de Elvis Presley acapara la atención. Algunos lo recordarán. Se hizo famoso en un anuncio de Audi para vender el A4 de principios de siglo, con el cambio automático MultiTronic, "todo suavidad". José recuerda la rubia que recogía al autoestopista del Chevrolet averiado. En el Audi el muñequito del rey del rock con ventosa ya no cimbreaba.

Pero este Ford es más duro y casi en cualquier carrocería americana moverá las caderas al ir y venir del morro. Y eso que el Mustang trae suspensiones mejoradas respecto al de USA. El cambio manual lo aprecia este celeirense tanto como la comodidad de sus asientos. La amplitud interior no es excepcional (es un 2+2 plazas) pero "ofrece moitos datos do ordenador na pantalla táctil e coa cámara traseira miden moi ben as distancias para aparcar. Arranca por botón e ten localizador antirroubo pero xa se non tés a chave non entras nin encende o coche", explica.

Poco que ver con aquel primer automóvil que tuvo, "unha pota vella, un R5 de segunda man que lles comprara aos Rambas por 250.000 pesetas, aínda que logo tiven un Seat Ibiza System Porsche e un BMW 316 Compact".

Ficha técnica