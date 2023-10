Los musicales vuelven a Burela

Los musicales son una de las señas de identidad del programa cultural de Burela y este domingo se abre la nueva temporada con el espectáculo Los 2000. ¡Yo quiero bailar!, en el que se podrá disfrutar de temas famosos de esa década. Podrán escucharse éxitos de El Canto de Loco, Mónica Naranjo, David Civera, La Oreja de Van Gogh, King África, Shakira, Fito y Fitipaldis, Beyonce, Carlos Baute u Operación Triunfo. La cita es a las siete de la tarde y la venta anticipada de entradas se hace a través de Woutick.

"É unha comedia musical cos grandes éxitos musicais dos 2000 da compañía OnBeat e cos mesmos protagonistas do musical que xa tivemos aquí dos anos 80 e 90", explica la concejala de Cultura burelesa, Lina Gómez Pardo, que subraya que los musicales seguirán siendo una de las apuestas culturales del nuevo gobierno, "así como as óperas e outro tipo de espectáculos que se podan levar a cabo no auditorio da casa da cultura".

De hecho, Gómez Pardo ya avanza que están cerradas dos nuevas citas con el musical para el mes de diciembre enmarcadas ya en la programación de Navidad. Así, el día 10 será La bella y la bestia y el día 30 La sirenita. "Serán dous dos actos previstos na programación de Nadal, na que estamos traballando e na que haberá máis cousas", indica Gómez.

La responsable del área de Cultura de Burela subraya además que a lo largo de los meses de octubre y noviembre habrá actividad todos los fines de semana con distintas propuestas para toda la familia con las que poder disfrutar del ocio cultural. Así, este fin de semana, además del musical del domingo, el sábado, a las seis de la tarde, está previsto el cuentacuentos Miña terra, meu lar de Caxoto con entrada gratuita dentro de Ler Conta Moito.

El próximo fin de semana será el turno del teatro con la obra A parábola do angazo el viernes, a las nueve de la noche, y Güela, güela el sábado, a las seis de la tarde.

Con respecto a su trabajo al frente de Cultura, Lina Gómez, reconoce que está siendo "intenso, pero aprendendo moito porque facemos equipo e con moitas ganas de seguir adiante".