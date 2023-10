La escuela de Ribadeo que no para de crecer

La Escola Municipal de Música e Danza (EMMeD) de Ribadeo acaba de batir su propio récord de alumnado y se convierte de largo en el centro más importante de este tipo por número de alumnado que hay tanto en la comarca mariñana como en el Occidente de Asturias al llegar a los 372 matriculados. Su director continúa siendo Hugo García Presno.

La concejala de Cultura, Begoña Sanjurjo, explicó que el centro dispone este curso de trece docentes especialistas en cada una de las materias que oferta el centro y desde el gobierno municipal indica que agradecen especialmente "todo o traballo do o claustro e ofrecerlles o apoio institucional que sexa preciso para levar a cabo o seu labor".

La edila también avanzó que tanto el Concello como la EMMeD "camiñaremos unidos" porque tiene la idea de "xerar situacións ou eventos nos que amosar o traballo do alumnado e do profesorado, novos coñecementos e novas habilidades que desenvolverán enriba do escenario compartindo experiencias tamén con outros centros", lo que prolongará la política del centro de apuntalar las clases con conciertos en los que el alumnado muestre las habilidades que va adquiriendo y, al mismo tiempo, se acostumbre a tocar en público.

El director, por su parte, se refirió a esa elevada matrícula señalando que lo que demuestra es que "o traballo que facemos dende a Escola percíbese como positivo por parte do alumnado que repite e tamén polo conxunto da cidadanía, o que fai que novos alumnos e alumnas se animen a formar parte do centro". García Presno destacou que "tanto o proxecto educativo do centro, unha combinación de ensino teórico con moitas actividades prácticas, coma o plantel docente son as claves para entender o crecemento constante da Escola dende o mesmo momento da súa fundación da man de Hernán Naval".

Para Hugo García "o máis positivo é seguir mantendo o proxecto en marcha, artellar un centro vivo no que se fomente unha educación transversal, no que as alumnas e alumnos non só aprendan conceptos teóricos senón que poidan amosalos enriba do escenario" y a ello añade compartir experiencias con otros centros, participar en actividades que vayan más allá de la música y la danza "e que axuden a integrar a igualdade, a solidariedade ou o traballo en común no día a día da Escola de Música e Danza".