La música protagonizará las fiestas patronales de Ribadeo

El programa oficial de las fiestas patronales de Ribadeo en honor a Santa María do Campo y a San Roque se hizo público ayer. El plato principal estará compuesto por las actuaciones musicales de un total de ocho orquestas, regadas por múltiples actos recreativos que atraerán el interés del público de todas las edades.

Los festejos de San Roque se celebrarán el 16 de agosto y tendrán su inicio a las 11.30 horas, con la salida de los cocos y cabezudos por las calles de la villa, acompañados por el grupo de gaitas Illa Pancha. Una hora después se celebrará una misa solemne y a continuación habrá una procesión y el concierto de la banda municipal.

Con la caída de la noche, a las diez y media, comenzará la verbena con la orquesta Fénix y la discoteca móvil Blanco y Negro. Además, todos los interesados podrán disfrutar del mercado pirata, que permanecerá en el parque de San Francisco del 16 al 22 de agosto.

SANTA MARÍA DO CAMPO. El día 31 de agosto se celebrará el pregón de las fiestas en honor a Santa María. Será en el Teatro a las ocho y media de la tarde, a cargo de Fabián Pérez Rego, periodista ribadense afincado en Madrid.

El jueves 5 de septiembre será el día dedicado a los más pequeños. Las actividades arrancarán a las cuatro con la representación de una función teatral para niños de entre 3 y 10 años, y llevará por título Storytime Around the world, by Kids&Us School of English Ribadeo. Media hora después el entretenimiento continuará en el parque Diverneno con hinchables y una fiesta de la espuma.

En caso de que el tiempo no acompañe los juegos se trasladarán al colegio Gregorio Sanz.

Y ya por la noche, a las diez y media, comenzará la verbena con la orquesta Los Satélites. El día 6, las orquestas Trébol y Nueva Fuerza serán las encargadas de amenizar la verbena desde las diez y media de la noche.

Al día siguiente, las bombas de palenque anunciarán la víspera de la patrona. La salida para los cocos y los cabezudos, que irán acompañados por el grupo Amigos da Gaita, está programada para las once y media. La verbena dará comienzo a las diez y media con la música de las orquestas Passarela y La Favorita. A las doce de la medianoche será el momento para los tradicionales "Fogos do sete".

El domingo comenzará con las bombas de palenque que anunciarán el comienzo del día de la patrona con una misa solemne secundada por la coral polifónica de Ribadeo, seguida de la procesión, que irá acompañada por la banda municipal, que, a continuación, ofrecerá un concierto frente al Concello. A las diez y media de la noche será el turno para las orquestas Palladium y Televisión.

La comisión de fiestas ya está repartiendo entre las firmas colaboradoras el programa de fiestas.