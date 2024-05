Música, lectura e historia animan a ampla programación en Ribadeo

O Concello de Ribadeo ten preparada unha chea de actividades para esta ponte festiva das Letras, dedicada este ano á figura de Luísa Villalta. "O que buscamos é unha programación que se adapte a todos os gustos e temos actos relacionados coa lectura, a música e a historia, porque nesta fin de semana tamén se celebra a Romaría das Cruces, na que se conmemora a batalla, e vitoria, dos ribadenses fronte ás tropas francesas", explica a concelleira de Cultura, Begoña Sanjurjo.

Un dos actos máis salientables da programación terá lugar esta tarde cando, ás oito e media no auditorio Hernán Naval, arrancará o musical Unha noite na eira do trigo, un espectáculo diferente no que se combinan o teatro, o cinema e a música, que se conxugan para trasladar o espectador á Galicia dos anos 30 e 80 mesturando historias de tres xeracións.

A obra dura preto de hora e media, tempo no que soarán cantigas de Los Tamara, grupo que popularizou o poema de Curros Enríquez que dá nome agora a un espectáculo diferente, coa banda sonora da orquestra La Ocaband, e coa participación de recoñecidos actores como Manuel Manquiña, e con Pepo Suevos e Ruth Núñez como narradores dun traballo dirixido por Xoán Manuel Paradela (musical), Daniel Dopazo (artístico) e Carlos Alleres (creador da idea e produtor audiovisual).

Unha peza que xa pasou por varios escenarios e que chega agora a Ribadeo, con entrada gratuíta ata completar aforo, sinala a edil, quen recorda que se trata dunha obra dirixida ao público adulto a quen anima as asistir consciente de que "vai gustar moito".

O propio Día das Letras, que se conmemora mañá será un bulebule de actividades, coa presentación ás sete na biblioteca do libro "Unha pedra no zapato" da ribadense Rosalía GT, coa que se segue a estela de dar voz aos escritores "e por suposto aos ribadenses", explica Sanjurjo, recordando que este acto é un anticipo doutra gran festa das letras como é a feira do libro, que terá lugar a vindeira semana, coa presenza de varios escritores, como Ledicia Costas.

A banda ribadense, no seu concerto do pasado 17 de maio. AEP

Ás oito e media, no auditorio, terá lugar o concerto das Letras Galegas da banda municipal de música de Ribadeo, dedicado por suposto á figura de Luísa Villalta, que ademais de escritora foi violinista, o que a converte en dobremente homenaxeada por unha formación que ofrecerá un recital con temática exclusivamente galega, con pasodobres, alboradas e muiñeiras e no que estreará dúas pezas novas: a Alborada de Celanova e unha muiñeira.

"Un concerto que xa é tradición e ao que se suman as audicións que se están a facer dende a escola de música", recalca a edil, quen lembra que con música se pechará tamén o sábado, cando a vila ribadense acollerá unha nova edición dos cantos de taberna que animarán a hora dos viños e serán un alicerce máis para achegarse a Ribadeo. "E coincide tamén que hai un campionato de karate, co que será unha nova oportunidade para potenciar unha localidade é unha cita moi especial, pois gusta moito velos e desfrutar; ademais, en Ribadeo sempre houbo moita tradición de cantar polas rúas e son varias as formacións que temos no municipio", engade.

Propostas que se completan coa celebración da Romaría das Cruces na fin de semana, con pregón o sábado e concerto de Manuela de Felisa. O día grande, o domingo, haberá diversas actividades "moi bonitas de ver", como a bendición dos campos, procesión, bandeo, misa, sesión vermú, comida e a representación da batalla, ás seis da tarde, por Queiman e Andrea Pousa e festa con Fénix.

Actividades ás que se suma a de Francisco Lanza, coa presentación mañá da serie da TVG A rebelión da palabra, na que traballa de guionista a ribadense Alba López, e co concurso de narración e debuxo para primaria e Eso convocado pola biblioteca municipal.