La Futura regresa a la noche de Ribadeo

La noche ribadense recuperará un local que resultó emblemático a finales de los años noventa y en los primeros 2000, cuando la movida en la localidad atraía a miles de personas en unas noches históricas. El día 7 de diciembre reabrirá la discoteca Futura, en la calle Vilalba, un local muy importante por sus características, con una pista de más de 500 metros cuadrados. Para esta sesión es necesario sacar entrada, que se puede ya conseguir en la web discotecafutura.com. Para reabrir en esta primera jornada habrá un invitado de lujo que será el DJ Omy Cid. Su DJ residente será DJ Pérez.

La discoteca la reabre un empresario vivariense después de obtener la licencia municipal para hacerlo, algo que revierte una situación extraña que se había dado el pasado mes de junio, cuando la reapertura del local duró un solo día. En la jornada siguiente el alcalde, Fernando Suárez, admitió no saber nada de la reapertura de Futura y las inspecciones que se le hicieron revelaron que no podía funcionar en esas condiciones.

En aquel momento el empresario se disculpó en las redes sociales y aseguró haber actuado "de buena fe" y lamentó que su actuación "pudiera haber causado algún daño a alguien". Ahora el regidor ribadense explica que la discoteca Futura ya puede abrir "logo de ter cumprido todos os trámites e esixencias legais que o Concello lle indicou aos seus promotores, desde esta semana poden desenvolver a súa actividade cando o desexen".

Suárez Barcia dijo querer ser claro en ese punto porque "ao principio", en referencia a su primera apertura, "vimos que as cousas non se plantexaban ben e houbo que indicárllelo. Desde este Concello procuramos ser áxiles nos procedementos administrativos e así o demostramos cando as cousas se presentan correctamente. Cando non sen fan, veñen os problemas, os retrasos, etcétera. E nada máis lonxe da nosa intención".

El primer intento de abrir, en junio, generó tensión

Quiere poner este caso como ejemplo de sus palabras aludiendo que "cando todo está ben presentado, as obras necesarias feitas e as autorizacións outorgadas, todo é moito máis áxil" y añadió que la reapertura de la discoteca es "unha boa nova para toda a nosa mocidade, que terá agora unha oferta máis variada de locais de lecer".

Rebaja de este modo de forma notable la tensión generada en junio, cuando indicó haberse quedado "sorprendido" al abrir el local "sen que tivesemos ningún tipo de coñecemento de que esto ía suceder".