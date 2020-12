La fotógrafa Cris Andina inauguró una exposición de imágenes de artistas en Ribadeo

El Festival de Blues y Jazz de Ribadeo echó a andar ayer en Ribadeo con un acto paralelo al plato fuerte que son los conciertos que inicia mañana la banda bilbaína Travellin' Brothers. Se trató de la inauguración de la exposición de la fotógrafa ribadense Cris Andina, que se dedica, en buena medida, a tomar imágenes de actuaciones en directo de músicos y grupos de estilos de lo más variado.

Ella misma explica que lo que se puede ver en esta muestra en la oficina de información y turismo del parque de San Francisco ribadense es una especie de 'disco recopilatorio'. Son las imágenes que más le llamaron la atencion a ella misma del trabajo que realizó entre 2013 y 2019. Por eso, aunque sean imágenes, se llama 'Sete anos de música'. El formato de las fotografías es de 30 por 45 centímetros salvo una en concreto, de la cantante Silvia Pérez Cruz, hecha en las bodegas de Martín Códax dentro del festival promovido por esa firma.

Cuenta sobre la exposición la propia autora que de lo que fue haciendo en estos años recuerda con especial ilusión "as fotos a The Pretenders, porque sempre gustaron, desde hai moitos anos, e cando tiven ocasión de facerlles fotos no concerto que deran en Riazor para min foi importante. Pero tamén logo houbo outras que tamén me gustou moito facer como as de Amaral ou as de Silvia Pérez Cruz".

Cualquiera que se acerque a visitar la exposición comprenderá enseguida la complejidad del trabajo de Cris Andina, tanto desde el punto de vista humano como desde el técnico: "A maior complicación é que realmente a fotografía non depende de min, senón dos xestos, da luz... Así que inflúe moito se a iluminación do concerto está ben ou mal, e os técnicos non fan a iluminación dun escenario pensando en min que vou facer unha foto, está claro". Por eso califica ese trabajo como "complexo, pero é que para min está ben así, porque disfruto moito facéndoas e desde logo para min é máis sinxelo facer estas fotos que as dunha paisaxe".

Viendo su tremenda colección de imágenes es inevitable preguntarle si no hizo sesiones de estudio con músicos, pero ella aclara que "aínda que si que fixen algunha, realmente non me gustan os posados. Gustame a espontaneidade que xorde nun directo. A ver, tamén ás veces nos posados xorde, pero en principio, sempre prefiro os concertos porque ademais eu desfruto moito tamén coa música".

Pero a partir de mañana será el turno de la música en el festival. A las ocho de la tarde actúan Travellin' Brothers, una de las formaciones más reconocidas de toda Europa en el ámbito del rythm&blues y el blues que, además, tras quince años están alcanzando un gran reconocimiento gracias a la enorme calidad de sus últimos discos y también a lo impactantes que son siempre sus conciertos, auténtica seña de identidad del grupo.

El martes 8 actuará Sumrrá, "que é o trío máis representativo do jazz galego contemporáneo, tras vinte anos nos máis variados escenarios do mundo enteiro e conta con seis discos. E o sábado 12 pechará os concertos do festival ribadense o andaluz Zenet, co seu disco 'La Guapería', que é de versións de boleros cubanos antigos", explica la concejala de cultura, Pilar Otero.