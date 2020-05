Música que alivia encierros

La animación del confinamiento tiene un sinfín de caras. Una de estas es la del vivariense Oliver Insua Piñeiro, vocalista de la orquesta Costa Dorada, quien acata el estado de alarma en su domicilio de Bertamiráns, pero tras los aplausos de las ocho de la tarde anima a sus vecinos con interpretaciones de conocidos temas.

La actuación arranca pasados dos minutos de las ocho de la tarde con el ya himno de la cuarentena Resistiré, al que siguen otras piezas hasta sumar entre 20 o 30 minutos de música que sus vecinos agradecen con aplausos. Ahora ya se suman a la interpretación de la canción de apertura, que hacen juntos ‘a capela’. Es su momento de desconexión y también el de sus vecinos, mientras él continúa el trabajo diario con su orquesta vía telemática.

Oliver Insua, hijo del conocido Manolito, cuenta que durante la primera semana de confinamiento salía a aplaudir a su terraza, "pero no cantaba porque pensaba: ‘igual molesto’, ya que es un momento muy emotivo, pero después empecé y lo hago siempre que puedo, porque algún día estuve un poco enfermo y no he podido". Los primeros días cantaba dos o tres piezas, pero ha prolongado la sesión. "Son 20 minutos de oxigenación", destaca, después de los cuales todos se recogen para seguir la vida de puertas adentro.

Sus actuaciones incluyen juegos para que los vecinos participen, como el ‘Veo, veo’. "Esos minutos son la gloria", resalta. Anima a respetar las restricciones para superar cuanto antes el encierro. "Ahora hay que estar en casa, es lo que nos queda", afirma.

CANCELACIONES. Respecto al encierro asegura que "lo vamos llevando, con miedo e intentando hacer una vida medianamente normal. Soy una persona activa, hago ejercicio, ensayo con la orquesta online", explica. La formación tenía que haber amenizado la celebración de la Festa do Ourizo de San Cibrao, pero fue de los primeros eventos suspendidos a raíz de la declaración del estado de alarma, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus.

Detrás de esa fiesta "fueron cayendo todas las de marzo, abril y ahora mayo, estamos cancelando", lamenta. Oliver Insua cree que el ámbito cultural, "cine, teatros, pubs, orquestas,... será de lo último en recuperarse, razón por la que la preocupación en el sector es máxima", subraya.

LAS VERBENAS. El vivariense compagina la actividad musical en los festejos populares de toda la comunidad autonóma de Galicia, durante el verano, con la realización de unas horas en el pub Siempre Habana de la localidad donde reside, en la temporada invernal. "Muchas familias vivimos de la verbena, desde la rosquillera hasta los puestos de las atracciones, ahora es difícil saber cuándo podrán retomarse, pero debe hacerse porque la música incita a estar contento, a disfrutar de la vida. Por eso, animo a todos los que nos dedicamos a esto a luchar para seguir adelante".

Oliver Insua lleva 20 años en el mundo de la música, que considera su medio de vida. "Me siento un privilegiado al poder hacer lo que me gusta, por poder trabajar en lo que me gusta". Su único propósito en este momento es hacer felices a sus vecinos obsequiándoles con unos minutos de música, que él pone y canta en directo.

EN VIVO. Graba sus actuaciones emitiéndolas en directo y sabe que le siguen, incluso desde su Viveiro natal y desde otros puntos de la provincia, como Lugo o Ribadeo, pero mientras actúa no está pendiente de eso, aunque después le envían mensajes sus amigos indicándole el número de personas que le han escuchado en vivo.

Las actuaciones son siempre en la terraza, salvo cuando la meteorología no acompaña. En esas jornadas aciagas, el vivariense coloca los equipos musicales en el interior del salón de su vivienda, los enfoca hacia el exterior e interpreta igual dos o tres piezas para que el ánimo no decaiga durante el obligado encierro, solo ha faltado a la cita por algún malestar. "Para que se vea que ese impulso lo tenemos y seguimos adelante", destaca.