Un museo en el instituto

Al IES Ribadeo Dionisio Gamallo todavía le cuesta desprenderse de un nombre por el que mucha gente se sigue refiriendo a él: ''El Laboral''. Es una denominación que llega de su misma concepción como Instituto Laboral, que era una especie de mezcla entre el actual bachillerato y la formación profesional. El actual equipo directivo del centro quiso recuperar una parte de aquella etapa que arrancó en los años 50 y duró hasta la llegada de la EGB y crear un museo en el que dar valor al patrimonio histórico del propio instituto y así poder conocer un poco más los materiales educativos y científicos que se usaban en aquellas décadas.

La actual directora, Susi Besteiro, que es profesora de Biología, explica que la idea se les ocurrió al ver que todo ello no era simplemente material de desecho, sino que se trata de ''un material interesante e de gran valor pedagóxico polo que non debe permanecer oculto. Neste curso de pandemia, sen poder facer traballo de laboratorio, decidimos xunto co alumnado de cuarto da Eso para a XXVI Feira da Ciencia identificar, clasificar e elaborar una ficha de cada un deses aparellos para expoñelos debidamente e crear un museo virtual para achegalo ao público''.

De momento, cuentan con objetos en las siguientes secciones: biología, geología, química, física y tecnología, que inevitablemente hacen pensar en el Instituto Laboral con especialidad en agricultura y ganadería que fue el centro cuando se creó en 1955. Estudiaban edafología, lo que explicaría la existencia de un calcímetro de Bernard para medir la cantidad de carbonatos del suelo, pero también hacían numerosos análisis de leche usando lactodensímetros de Quevenne, para medir su densidad y descartar que se le hubiera añadido agua.

Otra de las asignaturas era organografía, de hecho, hay numerosos modelos anatómicos que facilitaban el estudio pero, además, el laboratorio de biología, regentado por el profesor Alberto Mediavilla, estaba muy bien equipado: desde lupas binoculares de Reichert de las primeras décadas del siglo XX, aptas para observación en acuario, hasta un rarísimo microscopio solar o unos fantásticos carteles interactivos de anatomía humana de la prestigiosa marca Dalmau empleados durante los años 40 y que hoy son piezas de coleccionista.

En la sección de física, hay aparatos hoy en desuso como el barómetro de Torricelli que empleaba mercurio para medir la presión atmosférica o el higrómetro de Daniell que utilizaba éter para medir la humedad del aire, mientras que en la de tecnología cuentan con galvanómetros, reostatos y motores. Finalmente, en geología destacan unas colecciones de minerales y rocas de los años 60, cedidas por el colegio Celso Currás de Trabada junto con dos vitrinas que fueron el germen del museo hace unos años.

''O Museo IES Ribadeo tamén pretende ser unha homenaxe a todos os profesores e profesoras que ao longo dos anos se foron facendo con este material e empregárono convencidos de que o estudo experimental era o camiño a seguir'', explica la directora actual, que indica que se puede visitar también en la página web del centro ribadense.

RADIO. Susi Besteiro añade que, ya a punto de cerrar el año académico, este curso iniciaron un proyecto de radio escolar aprovechando la estancia del profesor de Biología y Geología Fernando Losada, buen conocedor del tema tras haber participado en proyectos parecidos en otros centros. Habilitaron en la web el espacio Radio IES Ribadeo y para la inauguración, el alumnado de primero de bachillerato con la ayuda de María Ron, profesora de Música, entrevistó a Cris Andina aprovechando su visita para impartir la charla "Olladas de muller" en conmemoración del 8 de marzo.

A partir de ahí fueron realizando diferentes trabajos de la mano del propio Losada pero con profesores como Laura Berciano, Teresa González, Manuel Lozano, María Ron o la propia Besteiro. Todos estos trabajos y algún otro que se está ultimando están disponibles en la web del centro y almacenados en la plataforma iVoox.

JARDÍN. El instituto tuvo que hacer mucho uso este año de su jardín y por ello lo pusieron más en valor. Con ayuda del jardinero Javier Salvatierra el alumnado instaló unos metacrilatos que identifican 30 de los ejemplares que hay allí. En ellos, además de constar los nombres vulgar y científico de cada especie, hay un código QR que enlaza con las fichas que hicieron en Biología y Geología. La financiación ha sido posible gracias a una de las líneas de contratos-programa en las que el centro participa.