O Muro y La Tortilla Maravilla de Viveiro incorporan cartas en braille

El hostelero Víctor Valenzuela, con dos establecimientos en Viveiro, incorpora el braille en la carta de sus negocios, que son los restaurantes O Muro y La Tortilla Maravilla, aunque inicialmente pensó en hacerlas solo para el primero. Este martes recibió las cartas que le confeccionaron en la Organización Nacional de Ciegos

de España (Once), a la que agradece todas las facilidades que le dieron.

"Fue lo más fácil del mundo, me las enviaron preparadas, dos para cada local". Valenzuela reconocía que hacía tiempo que le apetecía contar con las cartas adaptadas para personas con discapacidad visual. "Llevaba tiempo con ganas de hacerlas" y recordaba que le hubiera gustado tenerlas el año pasado cuando Serafín Zubiri estuvo en O Muro.

De hecho, asegura que su presencia "fue una manera de reactivar el tema y quise que no me volviera a pasar, estoy contento de tenerlas y de facilitar las cosas, porque ha venido gente con discapacidad visual y te fastidia, cuando no es tan difícil, y se agradecen", recalca.

La Once le envió traducidas y encuadernadas las cartas y ahora Valenzuela ofrece su ayuda a los hosteleros que tengan interés en conseguirlas. "Pueden llamarme, porque cuantos más las tengamos mejor. No se trata de hacer publicidad, sino de prestar un servicio. Pronto pensamos en tenerlas en inglés, pero si reflexionas es más importante en braille, aunque tengamos un menor número de discapacitados visuales, porque al final una persona con esa discapacidad no puede tener acceso, si no es por boca del personal".

El hostelero asegura que intenta hacer realidad las iniciativas que tiene en mente, como ocurrió cuando instaló el primer desfibrilador en un restaurante de A Mariña: "Son cosas que se salen de lo habitual y en las que

deberíamos hacer hincapié".