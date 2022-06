Muro que impide apagar incendios

"Imos chegar onde sexa", asegura Baltasar Méndez, vecino de Campo de Verdes que impulsa una recogida de firmas para que el Concello solucione ya la falta de un acceso adecuado para los vehículos de emergencias, camiones de bomberos y la ambulancia medicalizada, a este barrio vivariense. "Antes de que haxa unha desgraza hai que abrilo, hai que solucionalo ", afirma Carlos Vázquez Pérez, otro vecino que impidió que ardiese por completo algún inmueble, igual que hizo su mujer, María Díaz Fernández.

Los residentes recuerdan que llevan años con este problema y quieren "unha solución para que non se poñan en perigo as nosas vidas nin os bens materiais. Polo de agora houbo pequenos incendios con danos, pero calquera día estamos chorando a un veciño", indica Méndez, quien añade que hablaron un par de veces con la alcaldesa, María Loureiro, a la que ahora enviarán un escrito y quien el día del último incendio indicaba que la solución pasaba por retranquear el muro, ya que la falta de Plan Xeral y la restrictiva normativa aprobada en 2006 por la Xunta, cuando se suspendieron las normas subsidiarias, impide ensanchar el vial.

El barrio sufrió tres incendios en la zona de casas y dos en el monte próximo en los últimos años. "A xente non é consciente do perigo real ata que pasa", señala Baltasar, al que le ardió la chimenea de la casa dos veces y asegura que "se non fora polos veciños non se apagaba o lume a tempo, despois chegan os bombeiros, pero só poden achegar a mangueira porque o camión non pasa", recalca.

Carlos Vázquez indica que cuando vivía su padre tampoco pudo entrar la ambulancia medicalizada y tuvieron que recogerlo con la asistencial. "Xa levamos dous incendios e hai pouco ardeu un alpendre onde uns veciños fan merendas e cociñan, gracias ao veciños démolo apagado e solucionouse sen problema. Ardeu en parte outra casa de pedra porque os veciños tamén o apagaron". Lamenta que se está "esperando a que haxa unha desgraza, que morra unha persoa, para solucionar isto, levamos 40 anos así, xa estamos cansos", asegura.

El vecindario dispone de mangueras caseras y hay depósitos, pero falta un acceso para los bomberos. "Hai un camiño de terra dende San Roque cara baixo, pero como chova xa non pasa ningún vehículo, estamos atrapados aquí. Están esperando que morra alguén e hai que solucionalo antes", urge Carlos.

"Estamos pagando uns servizos públicos para que nos atendan, pero este muro impide todo, é un desastre". Su mujer también sofocó otro fuego en casa de una vecina entonces embarazada de siete meses. Temen lo peor ahora que se acerca el verano, época de incendios: "Temos unha pila de políticos pagándolles para que den solucións".