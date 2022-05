El muro de una finca en Viveiro impide el paso al camión de los bomberos

El incendio que afectó a una edificación auxiliar de una vivienda de Campo de Verdes, en Viveiro, volvió a poner en alerta a los vecinos de la zona porque no pudo llegar el camión de los bomberos al impedirlo la estrechez del acceso debido al muro de una finca privada. El domingo fueron los propios vecinos los que consiguieron extinguir las llamas que afectaron al interior del local, donde se quemó una lavadora y otros enseres, y a la cubierta, pero los bomberos volvieron a encontrarse con el problema del acceso, y se quedaron a unos 500 metros del lugar del fuego. Según explicaron desde la central de emergencias del 112 el origen de las llamas pudo estar en la lavadora.

Este fue el tercer incendio en los últimos años y los vecinos alertan del "grave problema" que esto supone si se desencadena un incendio de mayores dimensiones en la zona, a donde denuncian que tampoco puede acceder la ambulancia medicalizada por el mismo problema. Los afectados aseguran que ya enviaron escritos al Concello y se reunieron con la alcaldesa, pero se desesperan esperando una solución que temen que llegue demasiado tarde.

En este sentido, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, explicó que en el gobierno local son conscientes del problema que existe en la zona, al igual que en otro punto de A Misericordia, y que "es comprensible la preocupación de los vecinos porque nosotros también estamos preocupados" y avanzó que espera que antes del verano pueda haber una solución. "Tenemos el problema de que nuestras normas urbanísticas no nos permiten ensanchar caminos, por lo que estamos intentando hacer un retranqueo del muro, que está justificado y que no sería una ampliación como tal", avanzó y detalló que el proceso ya está muy avanzado, por lo que la solución podría llegar en los próximos días. "No poder ensanchar un camino es ilógico, pero es lo que tenemos y tuvimos que buscar otra solución que nos permita dar respuesta a una problemática real que existe en ese punto", añadió.