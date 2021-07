Un muro con arte internacional

Los nueve diseños que este año se pintarán en el muro del puerto de Burela en el marco del Certamen Internacional de Pintural Mural, Amarte, ya están elegidos. El jueves se cerraba el plazo para presentar propuestas y se alcanzaron los 58 trabajos, la cifra más alta de todas las ediciones convocadas. "Esta nueva edición de Amarte, creo que es más internacional que nunca", destacó el concejal de cultura, José Díaz, "ya habían pintado artistas extranjeros, pero este año tenemos un 33% de participantes de fuera de España". Y es que llegaron diseños de distintos países y entre los finalistas hay un artista portugués, otro ucraniano y una chica chilena residente en Italia.

Para la selección de los finalistas, el Concello contó con la colaboración de Marcos Pereiro, ganador del certamen el primer año; Delio Rodríguez Sés, que se llevó el tercer premio en la primera edición; Guillermo Paz y Diego Anido, ganadores el año pasado y David Catá, ganador en 2018 y que este año, además, volverá a presidir el jurado que elegirá al mural ganador. "Creo que es un comité de evaluación más que reputado para esto y que nos ha ayudado mucho analizando las obras porque había muchas de muchísimo nivel, seguro que muchas se quedan fuera, pero es imposible que se puedan pintar más", aseguró Díaz, "este año son nueve y hay que seleccionar esas nueve".

FINALISTAS. Los nueve finalistas son: Filipe Alexandre, de Portugal, con la obra Tortuga; Anna Repullo de Barcelona con Marineros; Armen Grygorov, ucraniano residente en Barcelona, con Sirena roja; Alessia Inoccenti, nacida en Chile, pero residente en Italia con Marsinfin; Martín Cal de A Coruña con A nosa Burela; Daniel Caro y Guillermo Torres de Madrid, con Sueños eternos; Daniel Pedrosa de Barcelona con Sentimiento dinámico; Tirso Paz, natural de Lugo pero residente en Barcelona con Meiga do mar, y Pablo Lage de Lugo, con la obra Todo o que vai, volve.

Los artistas elegidos estarán pintando en el puerto desde el mediodía del jueves 5 al domingo

"Hay estilos muy diferentes este año que no podemos adelantar porque siempre es una sorpresa verlos pintar, pero abarcan desde temas más coloristas que juegan con el color y las proporciones, incluso con el 3D, hasta diseños realistas pasando por imágenes de aspecto cómic", afirmó el concejal, que avanzó que la elección del ganador será muy complicada: "Cualquiera de ellos podría ganar".

El certamen comenzará el 5 de agosto, a las doce de la mañana, y terminará el domingo, a la misma hora. La entrega de premios está prevista para la una menos cuarto a cargo de Sergio Pazos en la Praza do Concello y a continuación habrá una actuación de Eladio y los Seres Queridos.

PANDEMIA. José Díaz espera que la situación sanitaria no impida la celebración del certamen: "Confío en que se celebre porque el año pasado, con una situación quizás peor, pudimos hacerlo con seguridad y sin problema".

Con lo que mostró más dudas Díaz fue con la programación musical que está prevista para recordar la Feira do Bonito, que este año no se celebra en su formato habitual. Están previstos los conciertos de Luar na Lubre, el viernes y de Tribu Folk el sábado. Ambos en la Praza do Concello. "Es mejor esperar para poder confirmar todo", aseguró Díaz en este sentido.