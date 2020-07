Municipios de A Mariña acordan pechar parques e prazas para frear o brote

Municipios da Mariña, confinada desde este luns durante polo menos cinco días por un brote de Covid-19 con máis dun centenar de casos positivos, acordaron pechar algunhas prazas e parques como medidas para frear o avance do virus.

Así o explicou, en declaracións a Europa Press o alcalde de Foz, Francisco Cajoto, quen comentou que no seu municipio acordaron pechar "pistas polideportivas e parques públicos" e barallan "máis medidas" após decretar a Consellería de Sanidade o confinamento deste distrito sanitario con 14 concellos.

Cajoto mostrouse "moi crítico" coa Xunta por "trasladar a responsabilidade aos concellos" co argumento de que os alcaldes son autoridade sanitaria. "É a Xunta a que ten que velar polo cumprimento", incidiu.

Ademais mostrouse "indignado" polo publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) en relación ao peche decretado na Mariña e afirmou que "non é de recibo" que se traslade aos alcaldes "a responsabilidade polo cumprimento".

"Pedimos que a Xunta tome o liderado, que o asuma, que lle corresponde", subliñou Cajoto, quen reivindicou "coordinación" a "quen corresponda" dos corpos e forzas de seguridade como Garda Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica e Policía Local para "actuar de forma coordinada" e "saber a quen dirixirse". "Outra cousa é unha irresponsabilidade", abundou.

Neste sentido, o alcalde de Foz explicou que no seu municipio a Policía Local pode velar polo cumprimento das medidas de confinamento na medida das súas posibilidades pero "hai outros concellos que non o poden facer efectivo".

Con respecto, ao cinco días de confinamento decretados este alcalde apuntou que "é unha cifra estraña" e lembrou que durante o estado de alarma as medidas adoptábanse "de 15 en 15 días".

DATOS DIARIOS. O rexedor de Foz insistiu en que "os alcaldes de todas as cores" da Mariña reclaman "datos oficiais diarios" do brote. "Non se nos trasladan. Trasládannos unha responsabilidade sen ter datos", lamentou, para criticar "certo escurantismo".

Con todo, apelou á "responsabilidade" dos veciños para usar máscara e cumprir as medidas establecidas. Cajoto comentou que o confinamento comezou "con normalidade" e "con moitas consultas" de persoas sobre os desprazamentos.

"A XUNTA É RESPONSABLE". Neste sentido, o alcalde de Burela, Alfredo Llano, reprochou que "as medidas enfocan e reverten nos alcaldes" cando "a Xunta é responsable". Ademais, criticou que se establezan cinco días de confinamento na comarca cando "o normal é ata que se rebaixe o nivel de contaxios".

Sobre o brote, lembrou que se ha "esparexido" ao haber "xente moza" infectada que "se move moito". Sobre a abordaxe sanitaria resaltou que "se fixo a velocidade extraordinaria" as PCR e test dos que "saíu un feixe de positivos".

Este alcalde lembrou que até o domingo detectáronse "106 positivos" e "hoxe probablemente haxa máis". Por iso, apelou a "mentalizarse" do uso de máscara.

Llano ratificou que o Concello de Burela adoptou medidas que "favorezan o non esparexemento" do virus como "precintar os parques e algunha praza". E destacou que traballan "camións na desinfección" de espazos públicos. Entre outras necesidades, apuntou que posiblemente requirirán o envío "de máscaras e desfinfectantes".