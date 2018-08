Multados varios conductores al entrar en la zona cortada por la niebla en la A-8

La A-8, la Autovía del Cantábrico, a su paso por O Fiouco, entre Abadín y Mondoñedo, siguió dando que hablar en la jornada de este sábado, aunque en esta ocasión por las multas que impuso la Guardia Civil a los usuarios que se saltaron la prohibición de circular por el vial por la escasa visibilidad a consecuencia de la niebla. Un corte que no estaba debidamente señalizado, según algunos de los afectados, que aseveran que ningún panel avisaba de la incidencia.

"No había semáforo en rojo ni carteles avisando del corte en la carretera", asevera uno de lo automovilistas que en la tarde del sábado circulaba por la carretera en sentido Mondoñedo, quien sí reconoce que había un tramo de luces amarillas en el suelo, que no interpretó como que un desvío obligatorio para no entrar en la autovía, de lo que se enteró cuando fue parado por una patrulla de la Guardia Civil un poco más adelante, poco antes de la salida en Mondoñedo.

"Les explicamos a los agentes que los paneles no funcionaban y llamaron para confirmar a lo que les respondieron que estaban bien, pero es ilógico pensarlo cuando había otros cuatro coches parados por la misma causa, uno de ellos incluso con niños y quién va a pensar que va a arriesgarse a meterse por una carretera cortada poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos", se pregunta uno de los afectados.

Los teléfonos móviles sirvieron para que el acompañante de uno de los afectados contactara con otros compañeros que viajaban detrás en otro coche, que corroboraron que la única señal que estaba operativa eran las luminosas horizontales. Al contrario de lo que comprobaron después que sucedía a la entrada a la autovía desde el otro sentido, donde si que había un luminoso y un semáforo en rojo advirtiendo de la imposibilidad de acceder, asevera el conductor.

500 EUROS. Una cuestión que harán constar en la reclamación que interpondrán ante Tráfico para conseguir la eliminación de la multa, que asciende a 500 euros.

La carretera está cortada desde las nueve de la noche del viernes, algo que es habitual en esta autovía a la altura de O Fiouco, en los límites de Abadín y Mondoñedo, donde la niebla que suele acumularse no garantiza la seguridad de los usuarios, motivo por el que se procede a su cierre, debiendo los vehículos desplazarse por la Nacional. A las nueve de la noche del sábado se cumplieron 24 horas de su último cierre.