"As mulleres tiveron moito peso nas revoltas do XIX"

Herminia Pernas non se detén. Ao tempo que imparte clases de Historia no IES Monte Castelo, vén de presentar un libro colectivo sobre a violencia e a conflitividade na Galicia contemporánea, que escribiu xunto a outros dez excompañeiros da Universidade de Santiago de Compostela (USC), e tamén traballa no desenvolvemento dos moitos proxectos que ten como cronista de Burela.

A xustiza pola man’ é o título do libro. De que trata?

É un libro colectivo no que cada un escribe sobre un tema do que é especialista. Somos todos compañeiros do Departamento de Historia da USC e, aínda que eu agora dou clase na secundaria, acordáronse de min. É un grupo moi heteroxéneo porque hai xente de 30 anos e outros xa de máis de 50. Uns foron titores da tese dos outros, o que lle dá un toque moi emotivo, e tamén nos gustou moito que a introdución e o peche os fixeran Ramón Villares e Lourenzo Fernández Prieto, dous catedráticos que foron profesores e agora son compañeiros.

E tamén hai bastante presenza de autores da Mariña.

Pois si porque somos tres. Xunto a Lourenzo, que é da Devesa (Ribadeo), e eu, tamén hai un artigo do focego Xosé Ramón Veiga Alonso. Logo de presentalo hai dúas semanas en Santiago, estamos tratando a posibilidade de facer unha presentación na Mariña.

Que trata no seu artigo?

Títulase ‘Instigación e recepción feminina de actos violentos na Galicia do século XIX e comezos do XX’ e nel trato da presenza das mulleres na protesta colectiva. Ante a pregunta de se había presenza feminina nestas revoltas, a miña resposta é que si. Parece que non se lle deu importancia á súa presenza, pero era xeneralizada en todas as protestas. Falo das comerciantes e vendedoras, das leiteiras que lle tiraban pedras á casa do alcalde cando había revoltas, das traballadoras das fábricas téxtiles da zona de Ferrol ou das conserveiras. Tamén hai un apartado para as mulleres da fábrica de tabaco da Coruña, que eran consideradas pouco solidarias ao non participar moito, porque lles quitaban moitos cartos, pero tiñan un fondo no que poñían parte do seu soldo para axudar aos compañeiros que non o tiñan. Despois falo de furtos menores, unha especie de delincuencia na que máis que usar a violencia, enganaban tirando de picardía. E finalmente trato casos de violencia sobre elas, como violacións ou violencia na parella, que era algo que se toleraba daquela.

Que tal foron estes dous primeiros meses desde que tomou o cargo como cronista?

Pois estiven madurando ideas para ver se podemos divulgar e poñer en valor zonas de Burela importantes a nivel histórico, xa que penso que non sabemos presumir do que temos. Gustaríame distinguir as diferentes etapas e que se poidan facer roteiros pola Burela medieval ou a castrexa. A maiores estou en contacto con outros cronistas da Mariña para facer investigacións a nivel comarcal e uninme á Real Asociación Española de Cronistas.