Las mujeres ya son mayoría en el comercio de la Costa lucense

La presencia de las mujeres en puestos directivos aumentó en los últimos años en paralelo a la incorporación de las féminas al mundo laboral, que se extiende a todos los ámbitos. Galicia es la segunda comunidad, solo por detrás de Madrid, en el ránking de empresarias. El creciente emprendimiento femenino es visible en A Mariña en el sector servicios, destacando en el el comercio.

El presidente de la Acia-CCA de Foz y de la Fcam, José Carlos Paleo, indica que «no comercio ao por menor máis da metade son mulleres. É un xeito de emprendemento, pois cada vez son máis independentes e deron un paso adiante poñéndose á fronte de moitos negocios. Moitas tendas son de autónomas». señala y reconoce que en las directivas de las asociaciones de comerciantes «a maioría son mulleres». Ocurre en Viveiro, donde solo hay un hombre; o en Foz, mientras en Ribadeo y Burela están más parejos.

En las gerencias de los CCA y la Fcam también son mayoría, solo en la ribadense está al frente un hombre. Se trata de Jesús Pérez, quien considera que en Ribadeo la proporción de mujeres también es mayor entre empleados del comercio y señala que las féminas predominan en las cocinas de establecimientos de restauración, aunque entre los gerentes de hostelería hay más hombres.

Destaca la importancia de los actos del 8M, «necesarios para visibilizar los problemas de la mujer», pese a que disminuyó la diferencia en los salarios, aunque «en villas pequeñas, como Ribadeo, el dueño paga lo mismo», y se mejoró en conciliación. Sin embargo, reconoce que el perfil más demandado para algunos puestos es el de una mujer.

La presidenta del Centro Comercial Histórico de Viveiro, Dolores Pérez Santos, coincide en que la mayor presencia en el comercio puede deberse a que «el sector servicios busca un perfil más femenino». En este sentido, apunta que ella misma recibe más currículos de mujeres. La directiva, que opina que «tan válido es un hombre como una mujer», reconoce que el horario partido del comercio complica la conciliación, sobre todo para las mujeres que se ocupan más del cuidado familiar. En hostelería puede llevarse mejor con turnos, aunque en verano las largas jornadas también la dificultan, según Jesús Pérez.

La gerente de la Federación de Comercio de A Mariña, Beatriz Irigoyen, considera que el porcentaje de mujeres empresarias es hoy en día mayoritario en el comercio. Esto obedece a que «no queda más remedio que autoemplearse, porque no es tan fácil acceder a ciertos puestos de trabajo y por eso cada vez hay más mujeres propietarias de locales hosteleros». Irigoyen piensa que el hecho de que los hombres sigan copando la mayoría de las juntas directivas se debe «al problema de la conciliación y nosotras solemos hacernos cargo de los hijos y otros familiares, lo que muchas veces impide asumir esos cargos, que no son remunerados y complicado por las horas de las reuniones», subraya.

Irigoyen explica que en las Anpas ocurre lo contrario, pues las madres son mayoría, por lo que resalta la importancia de conciliar, dado que «ahora trabajan fuera de casa todos los integrantes de la familia, hoy hace falta por la situación económica, y los maridos jóvenes también se adaptan a la situación familiar, aunque puedo decir que siguen existiendo diferencias en sueldos y trato, es curioso a pesar de ser todo más igualitario. Algún puesto se ofrece antes a un hombre que a una mujer, pero vamos dando pasos. En escuelas y hospitales son mayoría las mujeres, es síntoma de algo».

XOVE. Alumnos del IES Illa de Sarón de Xove realizaron una concentración junto al concello. La presidenta de la junta de delegados, Tatiana Fraga, leyó el manifiesto "Nós, xuntas" en el que apuntó motivos por los que hoy hacen huelga: «para que poidamos ser libres, para que se consideren as violencias machistas como cuestión de toda a sociedade, para que a Xustiza deixe de aplicar a lóxica patriarcal e se apliquen de forma efectiva as leis contra a violencia e se amplíen para incluír a violencia sexual, para que as mulleres sexamos donas dos nosos corpos, para que a educación afectivo-sexual estea contemplada no currículo e sexa integral e libre de esterotipos sexistas e racistas», entre otros.

Los alumnos también realizaron una exposición de carteles, "Mulleres que cambiaron o mundo", explicó la jefa de estudios, Dulce María López, quien añade que el 25 hará una mesa redonda con distintas profesionales sobre "A formación é a nosa arma".