Los huertos urbanos se han puesto de moda con la pandemia pero en Burela son una tradición que continúa la comunidad caboverdiana. En balcones de grandes ciudades, de apenas veinte metros cuadrados, o en jardines pequeños en casas, estas plantaciones son lo más ‘in’ pero en el rural y concellos junto al mar como el de Burela son un mosaico imprescindible que ayuda a la economía familiar.

¿Cuántos años lleva cultivando el huerto?

Muchos años, no lo sé con exactitud, pero en torno a 15. Casi desde que llegué a Burela.

¿Lo lleva usted sola?

No. Somos dos mujeres las que nos encargamos de esta parte. En el resto de plantaciones que hay a nuestro alrededor también predomina el trabajo de la mujer, aunque hay alguna excepción. A ver si encontramos más hombres que nos ayuden con la labor.

¿Qué productos cultivan?

Tenemos hortalizas. Lechugas, tomates, cebollas, pimientos... Un poco de todo. Otros tienen fruta también, pero nosotras solamente plantamos hortalizas. Ahora queremos plantar caña de azúcar, pero con el mal tiempo que hace aquí no aguanta. La lluvia lo quema todo.

Sí. Todo lo que plantamos lo consumimos nosotros. Aprovechamos el producto para dar de comer a la familia, por lo que nos Cuando vinimos para Galicia no tenía en mente seguir trabajando en el campo, ya que era a lo que me dedicaba en Cabo Verde. Sin embargo, pasado un tiempo y viendo las condiciones que se presentan aquí, decidí volver a embarcarme con ello. Antes había que pagar por tener un terreno para cultivar, pero ahora no. Lo único que hay que hacer es cuidar de la tierra para que no se estropee. Hace falta ser constante.

¿Qué diferencias hay entre mantener un huerto en Cabo Verde y en Burela?

Únicamente el clima. Allí es mucho más seco y se dan productos que aquí no se pueden dar, y viceversa. Pero el trabajo es el mismo: compramos las semillas en una tienda, las plantamos, las cuidamos mientras van creciendo y las recogemos. Solamente contamos con una meteorología diferente.

Estos meses ha llovido mucho, ¿ha afectado a la plantación?

Está bien que llueva, así no tenemos que regar todos los productos que plantamos, pero tanta lluvia a veces nos da el doble de trabajo. Tenemos partes muy secas de tierra que sí que lo agradecen y con la lluvia crecen mucho más rápido y mejor, pero hay otras zonas más húmedas que a veces se llenan de agua y hacen que la hierba salga mucho, lo que nos da un extra de trabajo y cuidado para que no se nos pierda nada. Lo ideal sería un término medio, ni poca lluvia ni tanta como ha venido. El sol también es bueno para las plantas.

¿Cómo lo están llevando durante la pandemia?

Hemos conseguido aguantar. Pese al confinamiento, en mi caso podía venir a cuidar el terreno porque vivo en frente y nadie me paraba, pero si tuviese que coger el coche no me merecería la pena y se perdería todo. Aún así, hemos perdido de plantar al estar las tiendas cerradas y pasarse el tiempo de simiente apropiado. Ahora poco a poco estamos volviendo a tener el huerto completo como antes de la pandemia.