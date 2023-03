Las mujeres del Selmira, de fiesta

En el emblemático restaurante Casa Selmira de Cangas de Foz celebra este sábado su primer aniversario la peña femenina que lleva el nombre de la fundadora. La veintena de mujeres harán de este convite un homenaje a Selmira: "Queremos que sexa unha comida en honor a ela, porque sempre foi unha muller moi traballadora", subraya su nuera, María del Carmen Mendaña, que está actualmente al frente del negocio junto a su hijo, Moncho Álvarez, el jefe de cocina.

La agrupación femenina nació el año pasado después de que algunas mujeres quisiesen participar en las comidas de la peña que había en el local, formada por 80 hombres. "As mulleres tamén querían vir, pero foron a votación dúas veces e a maioría dos homes non querían e, se entraban mulleres, ían marchar 25 ou 30", relata Mari, que entonces recibió el encargo de las mujeres de crear otra solo para ellas y así nació la peña Selmira. "As mulleres quixeron poñerlle o nome de Selmira e a min agradoume moito", comenta la hostelera.

La peña realiza tres o cuatro comidas al año "dependendo do presuposto, se é con marisco facemos tres e se é comida máis arreglada facemos catro", comenta. Pagan 10 euros al mes para sufragar los convites y también prueban suerte jugando a la lotería, a la Nacional los jueves, a la Bonoloto, la Primitiva y el Gordo.

Ahora al cumplir un año realizan esta comida que será este sábado a las dos y media de la tarde, con menú a base del cocido "especial" que hacen en Casa Selmira, natillas y milhojas de postre, café y chupitos. Además tendrán animación musical con DJ Chente. A este evento solo pueden asistir integrantes de la agrupación, que está formada por 22 mujeres e irán 20, pues dos tienen compromisos laborales.

Sin embargo la peña está abierta a nuevas incorporaciones. "Pódese apuntar a xente que queira e poderán vir á seguinte comida que haxa, que será en dous meses", comenta.

En todo caso Mendaña destaca el objetivo de homenajear a su suegra, "unha señora moi humilde, con moi pouco estudo, pero moi traballadora. Déronlle o premio gastronómico en Lalín", recuerda sobre Selmira Río. "Traballaba na laboría pero a raíz dunha enfermidade grande que tiña non puido seguir e meteuse na cociña. Empezou -junto a su marido José Ramón Álvarez- aquí enfrente cun ultramarinos pequeno que era bar e daba algunha comida, e como lles foi ben decidiron facer esta casa para dar mellores comidas, cun bar máis grande e tamén habitacións", relata. El hijo de los fundadores, Suso, y Mari cogieron después el negocio, que ahora está en su tercera generación con el nieto, Moncho, tras 65 años de trayectoria.

O PASEO

La peña masculina del Selmira, llamada O Paseo, también tendrá una comida próximamente, el sábado 15 de abril.