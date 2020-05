Una mujer sale sin daños de su vehículo en Ribadeo antes que éste ardiese

El incendio originado en un vehículo que circulaba por la calle Rosalía de Castro de Ribadeo motivó que la mujer que lo conducía abandonase el coche al percibir olor a quemado. La afectada logró aparcar, sacar la documentación y bajarse del automóvil sin sufrir daños, justo antes de que empezase a arder.

Agentes de la Policía Local, que pasaban por la zona, ayudaron a apagar las llamas con un extintor antes de que llegasen los bomberos de Barreiros, aunque su acción no permitió salvar el vehículo, que al no ser de gasóleo no explosionó.

El fuego se originó hacia las dos y media de la tarde de este martes, posiblemente por un circuito en el sistema de refrigeración o ventilación.

Las labores para sofocar el incendio y retirar con una grúa el turismo de la calle hicieron necesario el corte temporal de la vía.