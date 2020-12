Las muestras de seis casos mariñanos son compatibles con la variante británica

Las muestras de los seis casos de coronavirus detectados en el concello mariñano de O Vicedo, cinco de ellos procedentes de Reino Unido y un contacto estrecho, son compatibles con la variante británica del coronavirus, la dominante ahora en Londres y sur de Inglaterra y que ya está presente en gran parte de Europa. Se cree que es más contagiosa que la que hasta hace poco tenía más circulación.

La confirmación completa de que, efectivamente, esas seis personas se contagiaron con esa nueva variante llegará cuando a sus muestras se les haga una secuenciación genómica, razón por la que han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, Madrid. Por el momento, sí se ha hecho una PCR que utiliza unos reactivos específicos con los que se puede estimar que son compatibles con esa variante.

Los seis casos son de seis miembros de una familia de los que cinco viajaron a mediados de mes a Reino Unido y una amiga de A Coruña que los visitó a su regreso. La familia se hizo la preceptiva PCR previa al vuelo de vuelta a España, que tuvo un resultado negativo en todos los casos. Sin embargo, a su regreso y tras mostrar síntomas se les hizo una nueva prueba, incluyendo a la amiga que se reunió con ellos y que se consideró contacto estrecho, y fue cuando se les diagnosticó covid-19.

Los seis positivos permanecen aislados en su domicilio. Las indicaciones epidemiológicas o clínicas no cambian si la variante del virus con la que se ha contagiado una persona es una u otra. La única diferencia es que en los casos sospechosos se hace una secuenciación genómica para confirmar hasta qué punto está extendida esta nueva cepa.

Esta cepa parece ser más contagiosa pero no más virulenta

Igualmente, la mayoría de países hacen secuenciación de muestras aleatorias —unos con mayor frecuencia que otros— para comprobar si hay mutaciones del virus, cuántas, cuándo aparecen, dónde y si alguna tiene alguna característica particular. En este caso, y según la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, esta parece ser más contagiosa, pero no más virulenta, no provoca formas más graves de la enfermedad.

En Galicia hay otro caso confirmado de contagio con esta variante: un paciente ingresado en el Clínico de Santiago. Además, hay otro positivo a mayores sospechoso también de haberse infectado con esa misma cepa.

España cuenta ya con otros 16 casos confirmados: cinco en la Comunitat Valenciana, seis en Madrid y cinco en Andalucía.

El Ministerio de Sanidade explicó este miércoles que de las cinco infecciones en la Comunitat, tres se encuentran en la provincia de Valencia y dos en Alicante. Algunos de ellos han viajado a la región con motivo de las fiestas navideñas desde su residencia en Londres.

La subdirectora general de Epidemiología y Vigilancia de la Salud, Hermelinda Vanaclocha, explicó que la aparición de casos de variantes de covid-19 es "habitual" y ocurre en todos los países europeos y en "prácticamente en todo el mundo".